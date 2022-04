CTP: Dacă Rusia ar intra în Republica Moldova există opțiunea 1940, nu facem nimic, și există opțiunea să sărim în ajutorul ei

Cristian Tudor Popescu a vorbit vineri seara, la Digi24, despre variantele în care ar putea reacționa România în cazul în care armata rusă ar intra în Republica Moldova. „Există opțiunea 1940, nu facem nimic, și există opțiunea să sărim în ajutorul Moldovei”, spune gazetarul. „Asta n-ar însemna că ar avea vreo șansă să reziste Moldova, chiar cu ajutorul României, și ar fi un motiv pentru Rusia să atace România”, a adăugat CTP.

Cristian Tudor Popescu: Obiectivul lui Putin este să cucerească Ucraina, întreaga Ucraină. Am tot auzit că „domne, e clar, nu mai vrea decât să ia Lugansk-ul, să ia Donețk-ul și pe urmă se întinde până la Odesa și face joncțiunea cu Transnistria, și gata. E în regulă, a ocupat litoralul Mării Negre”. Nu!

Vrea Ucraina în totalitate. A luat-o din Belarus, n-a mers! Acum o ia pe aici, pe jos, ajunge în Transnistria, și din Transnistria se duce peste Kiev din nou, și peste Liov. Nu va renunța niciun moment la ocuparea întregii Ucraine.

Aici, însă, apare problema noastră, Moldova. În clipa în care ajunge să ocupe Odesa, ceea ce iarăși nu va fi simplu deloc. Războiul ăsta o să dureze cine știe cât... Odesa nu va putea fi ocupată într-o lună. Nu știu dacă va putea fi ocupată... O să vedem.

După aceea, dacă a ajuns în Transnistria... Problema nu se pune să atace Republica Moldova. Problema se pune dacă doresc să se instaleze în Republica Moldova. Pentru că ei pot să facă asta în 24 de ore. Nu se pune problema unui atac asupra Republicii Moldova, în care să vedem ce atitudine ia fiecare, inclusiv România. Nu! Poate să fie ocupată în 24 de ore.

Moldova nu are armată, practic. Păi, Ucraina are armată care a fost pregătită ani de zile după standarde NATO, după cum a declarat secretarul general adjunct al NATO, domnul Geoană. Moldova ce are? Are niște polițiști pe acolo, n-are armament, n-are oameni...

„România poate să aibă atitudinea din 1940. N-am tras niciun foc de armă”

Sigur, ar putea să lupte eroic niște oameni, dar ce șansă au? Niciuna! În 24 de ore sunt ocupați.

Și atunci vă întreb. Noi ce facem când se instalează armata rusă în Moldova? Care nu e membru NATO. Ce face România?

Păi, România poate să aibă atitudinea din 1940. N-am tras niciun foc de armă, am eliberat în câteva zile, pentru că așa a fost ultimatumul dat atunci de Kremlin. Alergau oamenii, nici măcar nu s-au putut evacua niște români de acolo, așa cum ucrainenii au putut să se refugieze acum din Ucraina atacată de URSS. Românii din Basarabia n-au avut atunci posibilitatea, a fost atât de scurt timpul, încât au fost prinși pur și simplu acolo de ruși.

Noi nu am tras niciun foc de armă, am acceptat acel ultimatum de o agresivitate rară al URSS-ului, și lucrurile au fost cum au fost.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Acum, mergând pe această ipotetică variantă, ar putea să stea altfel lucrurile?

Cristian Tudor Popescu: Suntem membri NATO. Moldova nu e membru NATO. Deci, noi nu putem să solicităm NATO să apere Moldova.

Claudiu Pândaru: Și nici să ne apere pe noi, dacă intrăm să apărăm Moldova...

Cristian Tudor Popescu: Nici asta, pentru că noi am putea să facem numai o operațiune a țării, a României. Putem să facem o operațiune militară care să aparțină României. Nu NATO. Nici nu are cum NATO să intervină direct în apărarea Moldovei din moment ce nu a făcut-o pentru Ucraina. N-ar avea cum. „În Ucraina n-a pășit nimeni, și acum ce facem?”.

„Moldova nu o poți susține așa cum e susținută Ucraina”

Moldova nu o poți susține așa cum e susținută Ucraina cu armament, cu finanțare, chiar și cu instructori... Nu poți, pentru că nu ai ce să susții acolo, nu au nici pe departe oamenii și posibilitățile Ucrainei românii moldoveni. Și atunci, singura atitudine, singura opțiune ar fi o susținere directă a Moldovei de către România. Numai de către România!

Bineînțeles, că asta n-ar însemna că ar avea vreo șansă să reziste Moldova, chiar cu ajutorul României, și ar fi un motiv pentru Rusia să atace România. Însă, nu va fi foarte ușor să facă asta, pentru că totuși România e membru NATO și sunt pe aici niște baze americane. Și ca să intri în România înseamnă să intri peste Kogălniceanu și Deveselu.

Sigur, că nu pot eu să dau soluții de felul ăsta în momentul de față. Spun doar atât: Există opțiunea 1940, nu facem nimic, și există opțiunea să sărim în ajutorul Moldovei.

Sunt state care, atacate de Rusia, ar fi trebuit să pună mâinile pe piept și să spună „domnule, sunt prea tari rușii, n-avem ce face”... Polonia, Finlanda. Finlanda, o țară mică, și care, chiar într-o situație asemănătoare cu cea pe care o descriu a refuzat să se predea și a luptat. Aceste state, deși au fost grav lovite de URSS, distrugeri uriașe, Polonia a fost desființată ca stat, mii și mii de ofițeri și elite poloneze au fost omorâți cu un glonț în ceafă la Katyn. Da, dar Polonia și Finlanda sunt în acest moment, pe plan european și mondial niște țări mai respectate decât România.

Deci, eu ce să spun? N-o să dau eu acum soluții politico-strategice la nivelul ăsta. Am descris situația așa cum este.

