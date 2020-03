CTP, despre bâlbâiala șefei DSP Timiș: A insistat să vorbească ea, era semnul șefiei. Asta a fost cel mai interesant din tot delirul

Cornelia Malac, șefa Direcției de Sănătate Publică Timiș, nu a răspuns ieri apelurilor jurnaliștilor Digi24, după ce prima sa ieșire publică, atunci când a fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus în Timișoara, a fost un dezastru. Cristian Tudor Popescu a comentat încurcăturile în lanț ale șefei DSP Timiș de la conferința de presă și a spus că Malac ar fi putut ieși onorabil din încurcătură, dar a insistat, pentru că a vorbi ea „era semnul șefiei”.

Cristian Tudor Popescu: Ați tăiat mai repede... Spune la final: „Lasă-mă să spun eu!”. Pentru că, probabil, purtătoarea de cuvânt, sau altcineva din staff-ul direcției de acolo, a spus probabil „Pot eu să zic”, să te scot din acest rahat în care te bagi singură, te îndeși de un sfert de oră. La care asta spune „Nu, Lasă-mă să spun eu!”.

Parcă suntem la școală, sau la grădiniță la sfârșit de an, când repetă copilul poezia și se încurcă. Și profesoara de lângă el... „Hai să spun eu... acolo...”. El... „Nu, lasă-mă să spun eu!”.

De ce zice asta distinsa? Păi zice, pentru că e vorba de șefia ei. „Lasă-mă să spun eu!”, că dacă nu spun eu, nu mai sunt șefă... Ăsta era semnul șefiei. Că vorbește ea și arată ea cum se acționează... Dacă nu mai vorbesc eu și vorbește purtătoarea de cuvânt, în situația asta eu nu mai sunt șefă.

În țărișoara noastră, funcția creează nu numai organul, cum se spune, funcția creează și omul. Nu omul umple o funcție. Nu! Funcția este cea care umple omul, el fiind destul de goluț pe dinăuntru, de altfel.

Asta era cel mai interesant din tot acest delir. Eu pot să admit asta... Poate să aibă un blocaj. Eu am avut așa ceva pe ecran, în emisiune. Am avut de mai multe ori, dar atunci a fost foarte grav. Am avut și în studioul ăsta. Nu mai eram în stare să scot un cuvânt și asta a durat vreo 5 minute. Deci pot să înțeleg un astfel de blocaj. Dar când spui „Lasă-mă să spun eu!”... când, în loc să ieși din situație cât se poate de civilizat și onorabil... Asta este obsesia funcției în țara asta.

Funcția face omul. Ai avut funcție, ești om. „Cine e cutare?”, „E fost ministru”. „E... dacă e fost ministru...”. Și odraslele lui, nepoții lui sunt toți cu sânge albastru. Nu are importanță că respectivul a fost un șpăgar, a fost un dobitoc, un incompetent, un hoț care a făcut numai rău acestei țări. „Nu domne, a fost ministru...”. Dacă a fost ministru, toate astea se șterg... Vedeți respect, cutare, cutare.

Asta am văzut și pe la diverși, față de foști generali de securitate. „Acesta e scrisul domnului general...”. Securitatea ce a fost? Organul de represiune împotriva românilor, cu asta s-a ocupat. „Da, domne, dar a fost domnul general”. Funcționează chestia asta.

Urmăriți mai jos conferința de presă susținută de Cornelia Malac, șefa Direcției de Sănătate Publică Timiș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor web: Liviu Cojan