CTP, despre gesturile interzise prin distanțare socială: Sunt utilizate în alte scopuri. La politicieni, ăsta e un mod de a te bloca

Pe întreg teritoriul României este instituită starea de urgență până pe 15 aprilie, în contextul epidemiei de coronavirus. Anunţul a fost făcut sâmbătă, 14 martie, de preşedintele Klaus Iohannis. Printre măsurile care s-au luat în această perioadă se numără și distanțarea socială, cetățenii fiind sfătuiți să evite îmbrățișările, sărutul pe obraji, strângerea mâinilor și să păstreze o distanță de 2 metri pentru a evita răspândirea virusului. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, că gesturile respective nu i-au plăcut niciodată, ele fiind folosite "de pildă, de politicieni pentru a te bloca".

Claudiu Pândaru: Își vor schimba oamenii felul în care interacționează unul cu altul?

Cristian Tudor Popescu: "Cred că gesturile astea, efuziunile astea, faptul că ne prăbușim unii în brațele altora, ne pupăm de 3 ori, uneori rusește, mie nu mi-au plăcut niciodată. Le fac rar astfel de gesturi și numai cu persoane care îmi sunt cu adevărat foarte apropiate. Dar astfel de gesturi sunt mult mai utilizate în alte scopuri.

De pildă la politicieni, ăsta e un mod de a te bloca, din start. A venit la mine în birou doamna Ridtzi. (…) Și vine la mine în birou, eram la Gândul, nu o văzusem în viața mea, decât la televizor, vine și din prima se năpustește asupra mea și mă și pupă. Mă rog un pupat din ăla Ceaușescu – Nixon.

E greu totuși să mă blochezi pe mine. Dar atunci am rămas blocat, efectiv. Nu am putut nici să mă apar, că după aceea, discuția să se desfășoare ca și cum noi am fi vechi prieteni, ca și cum noi am păscut niște imense turme de porci împreună. Asta era ideea. (…)

Acest lucru l-am întâlnit după aceea, când eram reporter, mă duceam și eu la Parlament, mă duceam la întâlniri din astea. Mulți politicieni aveau mecanismul ăsta de blocaj și să-ți spună pe numele mic. "Cristi. Ce faci Cristi"? Care Cristi, ce treaba am eu cu matale.

Iată la ce folosesc majoritar îmbrățișările astea molatece și prăbușirea de cap pe umăr și pupăturile în societatea noastră românească.

