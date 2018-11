CTP: Inșii ăștia vor să scoată UE din România. Ei trăiesc în UE, noi nu. Îl vedeți înmormântat pe Tăriceanu la Străulești?

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus, la emisiunea Jurnalul de seară, că puterea actuală vrea să scoată UE și Occidentul din România, după criticile virulente aduse la adresa autorităților de la Bruxelles din cauza raportului MCV. El a adăugat că cei aflați la putere au fost sub comunism și sunt și acum consumatori de produse și educație occidentale, dar vor ca restul românilor să nu fie informați pentru că ei nu pot conduce decât români proști.

Comentariul lui Cristian Tudor Popescu:

„Așa cum era de așteptat, toți acești înalți responsabili din statul român au înjurat UE ca pe statul paralel, în termenii pe care-i folosesc la România pentru a insulta diverse instituții, persoane, care nu le convin, care nu sunt cu ei.

Sunt interesante luările de poziție, fiecare în felul ei. Am avut un sentiment, văzându-i cum vorbesc. În anii 90, mă mai duceam și eu prin Occident, cu treabă, ca jurnalist. Cu treabă fiind, pe diverse aeroporturi vedeam scris în stânga: EU, în dreapta: Other Passports. La alte pașapoarte era o coadă întotdeauna foarte lungă, cu oameni de toate felurile, iar în stânga erau câteva persoane, grase, vesele, politicoase și bine îmbrăcate, care treceau rachetă, iar eu stăteam la Other Passports. N-o să uit sentimentul ăsta.

Asta este ceea ce doresc conducătorii țării noastre, cei aflați la putere acum, asta doresc să se întâmple cu România. Lucrul ăsta nu cred că e suficient de clar. Dau dovadă de incompetență, de prostie pură, de mărginire îngrozitoare. Mulți sunt tentați să spună că nu pot, că e din cauza neputinței. Nu este adevărat. Doresc să ne scoată din UE. Dar cum? Nu doresc să se scoată pe ei. Ei doresc să se termine cu debandada în care orice amărăștean din țara asta are dreptul să se ducă la Bruxelles, la Paris, la Berlin, poate să plece să muncească, să călătorească, să-și cumpere niște lucruri. Înainte de 89 era ordine, nu putea tot mocofanul să ia contact cu UE. Cine putea lucrul ăsta? Unii! Cei mai egali dintre tovarăși.

Ce se găsea în budoarul Elenei Ceaușescu în decembrie 1989? Se găsea parfum Farmec? Ăsta unde a lucrat Rovana Plumb. Nu! Se găsea Helena Rubinstein. Știu foarte bine, că am fost acolo. Mai era Chanel și parcă Lancome. Astea se aflau, nu Farmec. Și cu siguranță în budoarul doamnei Plumb nu se găsește parful Farmec, ăla care dă parfumul de România.

Acești inși n-o să poată să excludă formal România din Europa, dar pot scoate UE, Occidentul din România. Și să rămână o Românie adevărată, pură, strămoșească. (Moderator: Săracă) Săracă numai unii. Domnii acșetia n-au de gând să iasă din UE, vor doar să ne scoată pe noi.

Așa cum s-a degradat situația după 89, românii ăștia care s-au dus pe afară mulți dintre ei n-au plecat de tot. Se mai întorc, țin legătura și sunt niște agenți ai statului paralel. Ce fac ei? Îi mai deșteaptă la cap pe românii rămași în țară. Nu mai sunt așa ușor de prostit. Ia spune-le basme de astea cu Bruxelles = statul paralel. Îți râd în nas. Și îi mai intoxică pe cei din țară, că aleșii trebuie să lucreze pentru ei.

Cum se poate rezolva problema asta? Până a pleca românii în Occident n-a fost o problemă. În anii 90 au controlat lucrurile fără niciun fel de problemă. De aia nu se certa nimeni cu Occidentul atunci.

Domnii acești, Tăriceanu, fiara paloșului, ne spune cum e cu Occidentul, Comisia Europeană care politizează. Când a rămas cotonog pentru că s-a dat cu motocicleta tinerește și a nimerit cu ea într-o mașină și ca să-și repare membrul s-a dus la Municipal, la Fundeni? Nu, s-a dus la Paris. S-a rezolvat acolo.

Toți ștabii ăștia nu își trimit copiii la studii? E vreunul în Republica Populară Chineză, în Turcia sau în Rusia? Nu, în Vest. Cu ce mașini merg? Mi-aduc aminte o reuniune de la PSD, când era un soi de flotă germană. Germania fiind o țărișoară. Erau BMW-uri, Mercedes, Audi și alte șalupe de soiul ăsta. Nu erau mașini făcute de Pitești, la Craiova.

Eu sper ca măcar lucrul ăsta să-l înțeleagă oamenii din țara asta. Acești inși trăiesc în Europa, ei, nu noi. Am încercat și noi. Consumă produse de calitate, educație, sănătate din Europa. Și, probabil, când s-o întâmpla, asta este, să se ducă pe lumea ailalată cu alte însărcinări și atunci eu mă gândesc să nu se mai înmormânteze aici. Eu cred că ar fi de bun simț se înmormânteze într-un Père Lachaise, într-un cimitir central din Viena. Nu la Străulești. Îl vedeți pe Tăriceanu la Străulești, înmormântat?

Oamenii ăștia au fost și sub comunism și acum în Occident. Eu nu puteam să mă duc nici la Ruse. Pentru că nu eram membru de partid, eram divorțat, scriam science fiction și nu aveam pașaport.

Tot ce vor e ca noi să rămânem aici, dacă se poate la fel de dezinformați ca în 1989 și să ne conducă ei, pentru că ei nu pot conduce decât astfel de oameni. Astfel de indivizi nu pot conduce decât niște proști. De aceea vor să scoată UE din România, așa cum își dau afară puciștii din partid.”

Etichete:

,

,