Cu cât a crescut tariful de referință RCA în prima jumătate a anului. Care este concluzia ASF

Tariful de referinţă RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme şi cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referinţă publicat în luna decembrie 2024, iar cel pentru persoane juridice s-a majorat cu 3,5% pentru autoturisme şi cu 3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, conform Raportului semestrial privind tarifele de referinţă RCA, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Reduceri

Potrivit ASF, analiza în evoluţie pe categorii de risc evidenţiază şi scăderi ale tarifului de referinţă. De exemplu, pentru un şofer din Bucureşti-Ilfov, cu vârsta între 51 şi 60 de ani şi autoturism între 151-200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%.

Reduceri s-au înregistrat şi pentru şoferii sub 30 de ani, cu maşini de peste 200 kw. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creşterea a fost de doar 0,4%, informează Agerpres.

Raportul semestrial privind tarifele de referinţă RCA, publicat de ASF, este realizat de o companie independentă (Asocierea KPMG Advisory SRL şi KPMG Audit SRL).

„Tarifele de referinţă nu sunt preţuri de piaţă, au caracter orientativ şi nu sunt stabilite de ASF; ele reprezintă un instrument statistic, menit să ofere transparenţă şi să ajute consumatorii şi asigurătorii să înţeleagă evoluţia costurilor reale din piaţă. Evoluţiile moderate consemnate în raport arată că piaţa RCA traversează o perioadă de stabilitate, în care ajustările sunt explicabile şi gestionabile”, se menţionează într-un comunicat al ASF.

Metodologie

Sursa citată subliniază că pentru stabilirea tarifelor de referinţă, compania a analizat date statistice agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024). În esenţă, metodologia folosită are în vedere două aspecte: cât de des se produc accidentele (frecvenţa daunelor) şi cât de mari sunt costurile acestora (severitatea daunelor). Aceste date sunt procesate printr-un model matematic (Model Liniar Generalizat - GLM), care ia în calcul factori precum vârsta asiguratului/utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului, zona geografică. Apoi, pentru a reflecta realitatea economică, se iau în calcul şi inflaţia daunelor - adică, printre altele, faptul că reparaţiile şi piesele auto costă mai mult de la an la an, cheltuielile administrative şi de vânzare ale asigurătorilor şi marja de profit. Rezultatul nu este un tarif obligatoriu şi nici un tarif de piaţă, ci un punct de reper pentru fiecare categorie de risc în parte.

ASF precizează că pentru consumatori tariful de referinţă este determinat pe baza datelor statistice de la nivelul pieţei de asigurări RCA, are caracter orientativ şi îi ajută să compare ofertele din piaţă şi să înţeleagă diferenţele de preţ. Pentru piaţă, raportul contribuie la identificarea tendinţelor - de exemplu, creşterea costurilor cu daunele - şi adoptarea din timp a măsurilor necesare pentru menţinerea stabilităţii pe termen lung. Pentru protecţia asiguraţilor tariful de referinţă este utilizat în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR.

„Tarifele de referinţă, care nu reprezintă tarife de piaţă, sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice şi actuariale. Preţul poliţelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, în funcţie de propriile metodologii de calcul, daunalitate şi politici comerciale”, punctează ASF.

