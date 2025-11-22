Live TV

Cum a fost prins un bărbat din Prahova, care a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti

BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost filmat deplasându-se pe autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti. Ca urmare, poliția l-a identificat și sancționat conform regulamentului.

Bărbatul a fost filmat cu camera de bor a unei mașini iar șoferula cesteia, după sperietura groaznică, a dus imaginile la poliție. În film se poate vedea cum, în condiții de ceață deasa, mașina apare de nicăieri, ăn deplasare pe banda doi, În momentul în care șoferul contravenient își dă seama de greșeală frânează și încearcă să întoarcă mașina.

Bărbatul a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti.

Totodată, bărbatul a rămas fără permisul de conducere pentru patru luni.

„Având în vedere apariţia în spaţiul public a unui clip video, la data de 21 noiembrie 2025, care surprinde, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, un autoturism care rula pe contrasens, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au demarat verificări. Astfel, a fost identificat şi sancţionat un bărbat, de 57 de ani, domiciliat în oraşul Breaza, judeţul Prahova”, a anunţat, sâmbătă seară, Poliţia Română.

Poliţiştii l-au amendat cu 1.822,5 lei.

De asemenea, bărbatului i-a fost reţinut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.

Sursa video: Info Trafic București și Ilfov / Facebook

Editor : Sebastian Eduard

