Video Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș

Diferența dintre un simplu soldat și unul de elită

Un mini-documentar NATO pune reflectoarele pe unitatea de elită a Alianței. Sunt soldați care cer să fie trimiși în cele mai grele misiuni posibile, militari trecuți prin flăcările iadului și care reprezintă punctul de sprijin al oricărei armate din lume.

Din pădurile Lituaniei, în sudul Germaniei, iar în final pe dealurile din Virginia de Vest, SUA, mini-documentarul NATO dezvăluie unul dintre cele mai dure procese de selecție, arată locul în care au loc antrenamentele și schimbul cultural și, în final, exercițiile la care militari de elită din mai multe state membre iau parte împreună. 

„Războinicii din umbră”, „cei puțini dintre cei mulți” sau, simplu, soldați aleși pentru cele mai grele misiuni datorită unui singur crez: nu renunți, indiferent de consecință. Aceasta este o descriere sumară a ce înseamnă Forțele pentru Operațiuni Speciale ale NATO.

Diferența dintre un simplu soldat și unul de elită

„Aici începe: e întuneric. Ți-e frig, ți-e foame. Ești mult mai obosit decât ai fost în orice moment al vieții tale. Sarcini simple care devin mult prea complicate. Dar atunci când încerci să intri în Forțele Speciale, sarcinile simple presupun diferența dintre viață și moarte”, este descrierea unui proces construit pentru a împinge candidații la limită.

  Digi24 a prezentat, în trecut, cum arată „Săptămâna Iadului" din procesul de selecție pentru Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Armatei Române.

Odată ajuns la limită, candidatul poate alege între a continua sau a renunța la procesul de selecție. Aici se face diferența între un simplu soldat și cel care reușește să intre în trupele speciale.

„Sunt momente în procesul de selecție când puterea fizică cedează. Toată lumea se aseamănă, pentru că toți sunt obosiți, toți vor să doarmă. Atunci când cineva ajunge în punctul limită, se vede adevărata lui personalitate. 90% dintre candidați renunță”, menționează un instructor din forțele speciale lituaniene. 

Un alt membru al forțelor speciale ale armatei elene subliniază că „poți antrena soldați, dar nu poți antrena caractere”.

Trupele speciale din statele membre NATO învață una de la alta. US Navy Seals sunt antrenați pentru operațiuni subacvatice și raiduri fulger lansate de pe mare. Trupele daneze se antrenează pentru misiuni precum atacuri directe asupra liniilor inamice.

Despre trupele speciale din România, NATO arată că se bazează pe experiența acumulată în teatre de operații de-a lungul timpului și militarii de elită români sunt perfecționați în lupte corp la corp. 

Iar trupele din statele baltice sunt cunoscute pentru modul în care reușesc să se deplaseze prin zone împădurite.

„Misiunile necesită diverse aptitudini specializate. Nu poți să iei un soldat de infanterie și să te aștepți să aibă o anumită abilitate foarte bine dezvoltată”, subliniază David, un militar retras din trupele speciale ale SUA.

În NATO, toate aceste particularități ale forțelor speciale din statele membre sunt aduse împreună și dezvoltate la centrul din sudul Germaniei, unde trupele de elită ale NATO se adună să învețe una de la alta.

Însă trupele speciale sunt făcute pentru a acționa atunci când nu mai are cine și atunci când misiunea e mult prea importantă pentru a da greș. Întreg mini-documentarul NATO poate fi urmărit aici, cu mențiunea că a fost realizat în limba engleză, cu subtitrări în limba engleză.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
Nicusor Dan
4
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
alexandru rogobete face declaratii
5
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hartă România
Adunare dedicată securităţii la Marea Neagră, cerută de România, pe parcursul următoarelor săptămâni
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Emmanuel Macron laudă clauza de apărare reciprocă a UE, spunând că este mai puternică decât Articolul 5 NATO. „Este beton”
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a intrat în spațiul aerian românesc. NATO a fost informată
trump charles
Trump anunță ce va discuta cu Regele Charles la Washington
profimedia-1093964586
Suprapunerea dintre clauza de apărare a UE și articolul 5 al NATO, discutată la summitul din Cipru
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din...
München, Bayern, Deutschland, 14.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Julija Borissowna N
Văduva lui Aleksei Navalnîi, despre Vladimir Putin: „Abia aștept să-l...
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă...
Ultimele știri
Înot: David Popovici a câştigat un nou titlu naţional, la 100 m liber
Misiune de salvare impresionantă în Ucraina: o femeie de 77 de ani a fost găsită cu drona și evacuată cu un robot
Teoria conspirației privind OZN-urile și dispariția oamenilor de știință se răspândește de pe internet până la Casa Albă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
S-a despărțit brusc de FCSB. Și-a luat la revedere de la tot vestiarul! Mihai Stoica a povestit cum s-a...
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”