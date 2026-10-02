Caz halucinant de escrocherie în județul Buzău. O femeie de 56 de ani a rămas fără 90.000 de euro, după ce a fost păcălită cu metoda „Brad Pitt”. Escrocii, mamă și fiu, s-au folosit de imaginea unui actor coreean celebru și au pus-o pe femeie să le trimită bani pentru presupuse investiții care promiteau câștiguri considerabile. Poliția i-a dus la audieri.

Totul a pornit de la un mesaj în online. Femeia credea că vorbește cu Park Seo-Joon, unul dintre cei mai cunoscuți actori sud-coreeni. În spatele contului erau, de fapt, un tânăr de 19 ani și o femeie de 47 de ani, mamă și fiu, din Dâmbovița. Timp de doi ani, au urmat numeroase conversații. Așa i-au câștigat încrederea femeii.

„Chiar îi trimisese niște filme cu el, filme de acțiune, îi arăta tot stafful lui, unde lucrează, cum face”, spune soțul femeii păcălite.

Suspecții au convins-o pe păgubită să le trimită numeroase sume de bani, cu promisiunea că își va recupera investiția. Ba mai mult, au păcălit-o că face deja parte din echipa de film. Escrocii au primit, în total, 90 de mii de euro, bani pentru care femeia din Buzău a deschis mai multe credite în bancă.

„Îi dăduse deja de lucru... Deja trebuia să țină evidența, un fel de contabilitate la firma de producție de film”, adaugă soțul victimei.

„Femeia și-a dat seama că totul este o înșelăciune în momentul în care nu a primit niciun salariu. Atunci a apelat la ajutorul autorităților”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„L-am verificat pe Google. Și când colo... Am verificat și eu o firmă, să văd dacă într-adevăr e firma respectivă și când colo era o firmă de detergenți”, mai povestește soțul femeii care a căzut în plasa șarlatanilor.

Anchetatorii au descins la locuința celor doi din Dâmbovița.

„În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au ridicat, în vederea cercetărilor, mai multe înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare, dar și alte mijloace de probă”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane-Mari Vrapciu.

Nu este primul caz de acest gen. Metoda folosită de escroci a fost numită „Brad Pitt”, după ce mai multe persoane din toată lumea au fost păcălite că vorbesc cu celebrul actor și au pierdut sume semnificative de bani.

„Omul trebuie să fie mai vigilent un pic, să se gândească înainte”, e de părere o doamnă.

„Am primit și pe telefon și pe astea, dar nu dau datele. Sunt foarte mulți care nu sunt atenți”, constată cineva.

„Înșelăciune clasică și naivitate din partea doamnei”, concluzionează altcineva.

Cei doi suspecți au fost aduși la audieri în Buzău.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia