Cum a ajuns România pe locul 4 cu cea mai scumpă energie electrică din Europa. Explicația ministrului Energiei

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat la Digi24 cum a ajuns România pe locul 4 cu cea mai scumpă energie electrică din Europa. Potrivit ministrului, un cumul de cauze a dus la prețurile ridicate, printre care se numără și „șantajul energetic al Rusiei”.

„Suntem pe locul patru la nivel european, în condițiile în care România e pe punctul de a devenit cel mai mare exploatator de gaze naturale din toată Uniunea Europeană și suntem aproape de a fi 100% independenți. Suntem într-o etapă în care noi putem, prin investiții țintite care, în estimările pe care le-am făcut, în următorul an și jumătate pot să ducă peste 1.500 MW în sistemul energetic național, putem să scădem prețuri la energia electrică. Și astăzi suntem pe locul patru în Europa cu cele mai mari prețuri din regiunea de Est, lucru care e anormal din punctul meu de vedere și care trebuie reglat,” a precizat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a precizat că un cumul de cauze a dus la prețurile ridicate.

„Cum am ajuns aici? E un cumult de factori. O dată: anul 2021 cu acea liberalizare. Doi: șantajul energetic al Rusiei. Trei: faptul că investițiile în capacități de producție a energiei s-au lăsat oarecum așteptate și abia acum, în ultima perioadă, au început să vină efectiv investiții directe care, pentru a ajunge la maturitate, ai nevoie de trei, patru sau chiar 5 ani,” a explicat Ivan.

Întrebat dacă liberalizarea din 2021 a fost una eronată, ministrul spune că după acel episod prețurile au crescut.

„Vedem că după acel episod prețurile au crescut chiar de trei ori în facturile oamenilor, lucru care nu poate fi contestat, care nu mi-l doresc, dar e un fapt care s-a întâmplat,” a adăugat Ivan.

Ministrul a precizat că, într-un an și jumătate, să dorește creșterea producției cu 1.500 de MW, ce ar duce la o reducere a presiunii și a prețului.

„Acum suntem în situația în care trebuie să vedem și mecanisme clare de piață, prin care evităm situații speculative a unor jucători din piață și doi, ne asigurăm că avem capacități de producție și depindem tot mai puțin de importul de energie în perioade de vârf. Și cum rezolvăm această situație? Creștem capacități de producție. Astăzi am vizitat capacități care au aproape 500 de MW/h, care sunt pornite încă de acum 36 de ani sau de acum 8 ani și care sunt într-un stadiu de peste 90% implementate. Am luat toate aceste proiecte, am pus manager pe proiecte fiecare în parte, am stabilit foarte clar raportul fizic, și de progres, și financiar și vreau ca într-un an și jumătate să venim cu 1.500 de MW în sistem. Asta înseamnă automat o reducere a presiunii și automat un preț mai mic la consumatorul final.

Estimările pe care le avem acum e că în următorul an și jumătate, România va veni cu capacități de producție a energiei electrice de 1.500 de MW. Asta înseamnă undeva la 25% din ceea ce producem astăzi în plus, lucru care evident că ne va face mai competitivi și va reduce presiune asupra actualilor producători și va reduce și importurile de energie în perioade de consum de vârf. Un lucru foarte util și care normal, aduce o scădere a prețului final la energia electrică,” a explicat ministrul.

