Ambasadorul României la Islamabad, Dan Stoenescu, a publicat un articol despre Ziua Armatei într-un prestigios ziar din Pakistan. O formă de diplomație publică foarte eficientă, mai ales într-un spațiu puțin familiarizat cu ceea ce înseamnă România. În textul scris, trimisul Bucureștiului a vorbit despre eroii care s-au sacrificat pentru țară, dar și despre provocările actuale. Fără a fi provocat, trimisul lui Putin în aceeași țară a venit cu o reacție virulentă pe rețelele sociale.

Reprezentantul României a scris în publicația din Pakistan:

„În fiecare an, pe 25 octombrie, România sărbătorește Ziua Forțelor Armate, cinstind devotamentul și sacrificiul celor care au apărat independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării.

Data comemorează 25 octombrie 1944, când Armata Română a eliberat ultima parte a teritoriului românesc aflat sub ocupație străină în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Este o ocazie de a-i comemora pe eroii noștri căzuți la datorie și de a ne exprima recunoștința față de generațiile de militari români, bărbați și femei, al căror curaj și devotament au contribuit la modelarea istoriei națiunii noastre.

Forțele Armate Române moderne își au originea în restabilirea forțelor militare în Principatele Române în 1830 și în unificarea ulterioară a acestora în urma Unirii din 1859. Dezvoltarea lor a fost strâns legată de construirea statului român modern, inclusiv prin contribuția lor în timpul Primului și celui de-al Doilea Război Mondial.

Astăzi, Ziua Forțelor Armate reflectă, de asemenea, responsabilitățile României în calitate de membru al NATO și al Uniunii Europene. România consideră legătura transatlantică esențială pentru unitatea, credibilitatea și eficacitatea Alianței, precum și o piatră de temelie a securității europene.

România rămâne ferm angajată în consolidarea posturii colective de descurajare și apărare a NATO și contribuie activ la implementarea apărării proactive. Securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre are o importanță deosebită pentru țara noastră și pentru Alianță în ansamblu.

„Rusia drept cea mai importantă și directă amenințare la adresa securității Aliaților”

Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei a afectat profund mediul de securitate european. Conceptul strategic al NATO din 2022 identifică Rusia drept cea mai importantă și directă amenințare la adresa securității Aliaților. Aceste evoluții au accentuat necesitatea de a investi în capacitățile de apărare, de a îmbunătăți gradul de pregătire și de a consolida baza industrială europeană de apărare.

În conformitate cu angajamentele asumate la Summitul NATO din 2025 de la Haga, România își propune să aloce 3,5% din PIB-ul său pentru necesitățile esențiale de apărare și încă 1,5% pentru investiții legate de apărare și securitate până în 2035.

La nivel european, cadrul „Readiness 2030” oferă oportunități de consolidare a capacităților naționale de apărare și de sprijinire a dezvoltării industriei de apărare. Pentru România, aceste eforturi completează angajamentele noastre în cadrul NATO și contribuie la o contribuție europeană mai puternică la securitatea comună.

Modernizarea Forțelor Armate Române rămâne o prioritate strategică națională. Instrumentul Uniunii Europene „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE) sprijină acest obiectiv prin facilitarea achizițiilor în domeniul apărării și a cooperării industriale. Alocarea de către România a sumei de 16,68 miliarde de euro în cadrul acestui instrument oferă o oportunitate importantă de a avansa programele de achiziții și de a dezvolta parteneriate în sectorul apărării.

România contribuie, de asemenea, la misiuni și operațiuni militare în cadrul Politicii comune de securitate și apărare a Uniunii Europene. Preluarea, pentru a patra oară, a comenzii Misiunii de instruire a UE în Republica Centrafricană reflectă angajamentul nostru susținut față de pacea și securitatea internațională.

Vecinătatea de Est, în special Republica Moldova și Ucraina, alături de Balcanii de Vest, rămâne un element central al politicii externe și de securitate a României. România susține ferm parcursul european al Republicii Moldova și ambiția acesteia de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. De asemenea, rămânem neclintiți în sprijinul nostru multidimensional acordat Ucrainei, independenței, suveranității și integrității sale teritoriale.

Relațiile dintre România și Pakistan beneficiază de un parteneriat în domeniul apărării tot mai strâns, construit de-a lungul anilor prin dialog, respect reciproc și cooperare practică. Educația militară, schimburile de experiență și instruirile comune oferă oportunități valoroase pentru aprofundarea legăturilor profesionale și consolidarea înțelegerii reciproce între forțele noastre armate. Așteptăm cu interes dezvoltarea în continuare a acestei cooperări în domenii de interes comun.

Forțele Armate Române se bucură de respectul și încrederea poporului român. Ca instituție fundamentală a statului, acestea apără suveranitatea, independența și integritatea teritorială a țării noastre, contribuind în același timp la securitatea aliaților și partenerilor noștri.

Pe 25 octombrie, aducem un omagiu celor care și-au dat viața în slujba României. Îi onorăm pe veteranii noștri, recunoaștem devotamentul personalului militar în activitate și apreciem sprijinul și sacrificiile familiilor acestora. Această zi aparține întregii națiuni și exprimă recunoștința noastră veșnică față de cei care servesc sub steagul României.

La mulți ani de Ziua Forțelor Armate Române”.

Reacția virulentă a trimisului lui Putin

Expunerea poziției oficiale a României l-a înfuriat pe ambasadorul rus la Islamabad, care a venit cu reacție pe rețelele sociale în care vorbește despre „eliberarea” țării noastre de către soldații sovietici.

Important de amintit, România s-a aflat sub ocupație până în 1958, când soldații sovietici s-au retras de pe teritoriul nostru național, iar în urma „eliberării” sovietice, țara noastră a rămas fără Basarabia care a fost anexată ilegal de către imperiul roșu.

Trimisul lui Putin a scris:

„Am luat cunoștință de articolul publicat de ambasadorul României în Pakistan cu ocazia Zilei Forțelor Armate ale României. Articolul laudă rolul Armatei Române în eliberarea țării de sub ocupația nazistă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, însă nu face nicio mențiune despre Armata Sovietică, care a avut o contribuție decisivă la eliberarea României de sub forțele germane.

Se pare că această „omisiune” nu a fost o greșeală nevinovată, ci mai degrabă o încercare deliberată de a rescrie istoria în conformitate cu considerentele actuale de politică externă.

Nu intenționez în niciun fel să diminuez contribuția cetățenilor români care, în urma deciziei României de a se alătura coaliției anti-Hitler în august 1944, au luat parte la lupta împotriva Germaniei naziste. În același timp, consider că este de datoria mea să reamintesc cititorilor că Armata Roșie a suportat greul luptelor pentru eliberarea teritoriului românesc de sub ocupația nazistă.

Forțele sovietice au suferit un total de 286.000 de victime în timpul luptelor pentru eliberarea României. A ignora sacrificiul lor în acest context este pur și simplu scandalos și ipocrit.

Este demn de remarcat faptul că, spre deosebire de actualul șef al misiunii diplomatice a României în Pakistan, conducerea României din timpul războiului a recunoscut în mod deschis contribuția Uniunii Sovietice la eliberarea țării lor.

În martie 1945, regele Mihai I al României a scris:

„Îmi îndrept gândurile către glorioșii soldați sovietici care și-au sacrificat viața pentru pământul nostru sacru. Sacrificiile lor vor rămâne pentru totdeauna gravate de neșters în memoria tuturor românilor și vor consolida pentru totdeauna legăturile de prietenie dintre popoarele noastre.”

Până în prezent, soldații sovietici care și-au dat viața pentru libertatea poporului român sunt înmormântați în cimitirele din 171 de localități de pe teritoriul României. Nu am nicio îndoială că domnul ambasador este pe deplin conștient de acest fapt.

La fel de ipocrite sunt acuzațiile diplomatului român potrivit cărora Rusia ar fi implicată într-o „agresiune”, mai ales având în vedere sprijinul acordat de București conceptului NATO de apărare avansată pe flancul estic al alianței – sau, mai pe șleau, extinderea deliberată a activității militare a NATO în apropierea granițelor Rusiei.

Aș dori să reamintesc cititorilor că tocmai extinderea NATO spre est, care a încălcat garanțiile date Moscovei, și nu vreo mitică „agresiune rusă”, a subminat arhitectura de securitate europeană.

Extinderea infrastructurii militare a alianței, organizarea de exerciții militare anti-rusești la scară largă și eforturile persistente ale NATO de a alimenta isteria militară sunt adevăratele cauze ale crizei actuale din Europa, ale cărei repercusiuni se resimt mult dincolo de granițele continentului, inclusiv în Asia de Sud.

În concluzie, aș dori să subliniez că dezacordurile privind problemele politice actuale nu pot justifica denaturarea adevărului istoric. Amintirea celor care și-au dat viața”.

Amintim, Regele Mihai a fost obligat de către sovietici să renunțe la tron, iar moștenitorii comunismului din România i-au refuzat intrarea în țară în mai multe rânduri, după 1989.

Editor : Alexandru Rotaru