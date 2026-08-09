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Cum a ajuns un fake news viral să pună în pericol vieți: reacția Min. Sănătății după atacul asupra ambulanței din Cluj

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MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Ministerul Sănătății. Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat.

Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media. ​În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii şi şoferul autosanitarei au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre. Şoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el şi de reprezentanţii SAJ şi monitorizăm situaţia”, transmite duminică Ministerul Sănătății.

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„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de linişte şi încredere pentru a funcţiona, nu de agresiuni alimentate de speculaţii iresponsabile. Solicităm instituţiilor cu competenţe fermitate maximă”, afirmă ​Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii.

MS recomandă verificarea oricărei informaţie din surse oficiale.

„Înainte de a redistribui clipuri sau mesaje din mediul online, asiguraţi-vă că acestea provin din surse sigure şi acreditate. Dezinformarea creează panică nejustificată şi, în domeniul medical, poate avea consecinţe grave şi poate pune în pericol real viaţa pacienţilor şi a cadrelor medicale”, este mesajul Ministerului Sănătăţii.

Editor : Ș.R.

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