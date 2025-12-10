Un turist italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova s-a trezit în Polonia. Tânărul susține că a confundat Craiova cu Cracovia, atunci când și-a cumpărat biletele de avion.

„La un moment dat îmi apare asta... Aceasta era destinația pe care aș fi vrut să o aleg. Se cheamă Craiova, e în România. În ziua următoare, am căutat zboruri... și acum sunt în Cracovia”, a explicat tânărul italian, într-un clip video postat pe TikTok.

Italianul spune că avea pe listă mai multe târguri de Crăciun din Europa, anul acesta, inclusiv cele mai vizitate, cel de la Viena, de la Strasburg, respectiv din Bolzano, Italia.

A ales însă să meargă la Craiova pentru că a văzut imagini de la inaugurarea târgului pe rețelele sociale. A mers apoi a doua zi, spune el, pe o platformă de căutare a zborurilor din Italia și a găsit acolo când a dat primele trei litere CRA, prima opțiune, de fapt, era Cracovia, dar nu a citit mai departe, spune el. A fost neatent.

A doua opțiune este Craiova și dedesubt scrie, bineînțeles, și România. Italianul spune că a dat repede click pe prima variantă, pe Cracovia, cu toate că și codurile aeroporturilor diferă, explică corespondenta Digi 24 în Italia, Adela Mohanu.

În timp ce codul pentru Craiova este CRA, codul pentru Cracovia este KRK, însă italianul a luat primele bilete pe care le-a găsit acolo, ieftine și ele, sub 50 euro dus-întors, la fel ca și la Craiova.

A ajuns astfel la Cracovia și, spune el, a făcut un videoclip de acolo că este frumos și în Polonia, deși i se pare cam frig.

Editor : Ș.R.