Live TV

Video Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova tocmai în Polonia: „Am căutat zboruri...”

Data actualizării: Data publicării:
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Foto Getty Images

Un turist italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova s-a trezit în Polonia. Tânărul susține că a confundat Craiova cu Cracovia, atunci când și-a cumpărat biletele de avion.

 

La un moment dat îmi apare asta... Aceasta era destinația pe care aș fi vrut să o aleg. Se cheamă Craiova, e în România. În ziua următoare, am căutat zboruri... și acum sunt în Cracovia”, a explicat tânărul italian, într-un clip video postat pe TikTok.

Italianul spune că avea pe listă mai multe târguri de Crăciun din Europa, anul acesta, inclusiv cele mai vizitate, cel de la Viena, de la Strasburg, respectiv din Bolzano, Italia.

A ales însă să meargă la Craiova pentru că a văzut imagini de la inaugurarea târgului pe rețelele sociale. A mers apoi a doua zi, spune el, pe o platformă de căutare a zborurilor din Italia și a găsit acolo când a dat primele trei litere CRA, prima opțiune, de fapt, era Cracovia, dar nu a citit mai departe, spune el. A fost neatent.

A doua opțiune este Craiova și dedesubt scrie, bineînțeles, și România. Italianul spune că a dat repede click pe prima variantă, pe Cracovia, cu toate că și codurile aeroporturilor diferă, explică corespondenta Digi 24 în Italia, Adela Mohanu.

În timp ce codul pentru Craiova este CRA, codul pentru Cracovia este KRK, însă italianul a luat primele bilete pe care le-a găsit acolo, ieftine și ele, sub 50 euro dus-întors, la fel ca și la Craiova.

A ajuns astfel la Cracovia și, spune el, a făcut un videoclip de acolo că este frumos și în Polonia, deși i se pare cam frig.

Citește și:

Italienii care au aterizat la Craiova în loc de Cracovia spun că vacanța lor „merge bine”. „Am avut noroc, descoperim o ţară frumoasă”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Petrolier rusesc
2
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Lippstadt
3
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
4
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
drapelul uniunii europene
5
Nouă țări UE solicită prudență extremă în ceea ce privește politicile „Cumpărați produse...
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon
Volodimir Zelenski a fost primit de papa Leon la reședința sa de vară. Urmează și o întâlnire cu Giorgia Meloni
Price Of Milk Rises, Potentially Raises Cost Of Cheese And Pizza
Bucătăria italiană ar putea fi inclusă în patrimoniul cultural imaterial al UNESCO. Pe listă se află și „sonul” cubanez
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova
Rome
Reguli mai dure pentru românii care vor cetățenie italiană. Ce prevede un nou proiect de lege
amazon
Amazon plăteşte Italiei 180 de milioane de euro pentru a închide o anchetă privind fraude fiscale şi practici ilegale de muncă
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre...
Transnistria Tirasopol daily life
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță...
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Când ar urma să fie luată o decizie privind salariul minim. Florin...
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe...
Ultimele știri
Polonia și Germania își unesc forțele pentru un sistem comun de apărare anti-dronă
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării (Surse Digi24)
Victorie pentru România și Republica Moldova: cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor...
Adevărul
Bătălia care a schimbat fața războiului. Trucul folosit de apărători pentru a-i depista pe rușii deghizați în...
Playtech
Are limbariță sau limbarniță? Cum este corect
Digi FM
Cât câștigă un mecanic de locomotivă la CFR Călători. Un tânăr și-a făcut public fluturașul de salariu și a...
Digi Sport
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
Pro FM
45 de ani de la moartea lui John Lennon. Cine a fost cu el în ultimele clipe și unde e azi asasinul lui: L-am...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate...
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț