Live TV

Exclusiv Cum a decis să intervină polițistul în atacul rasist din București asupra unui livrator străin. „Oricine ar trebui să acționeze la fel”

Data publicării:
care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic
Florin Jianu este agent de poliție de 3 ani, după ce a făcut școala la Câmpina. Foto: Digi24

Polițistul care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din București a povestit pentru Digi24 de ce a ales această meserie și cum a decurs intervenția. Florin Jianu este agent de poliție de 3 ani, după ce a făcut școala la Câmpina. Era în drum spre casă, după serviciu, când a văzut conflictul și a decis să intervină. Iată ce i-a povestit, în exclusivitate, jurnalistei Digi24 Isabella Neagu.

Florin Jianu, agent de poliție: Am ales această meserie datorită tatălui meu care a lucrat și el în cadrul poliției. El m-a făcut să devin polițist.

Isabella Neagu, jurnalist Digi24: Te-a îndrumat de-a lungul timpului spre a alege această carieră, sau a fost decizia ta?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu neapărat, a fost decizia mea. Au fost și câteva îndemnuri din partea lui, dar cel mai mult a fost dorința mea.

-Ne poți spune puțin cum a decurs ziua până în momentul în care ai intervenit în conflict?

Florin Jianu, agent de poliție: A fost o zi normală ca oricare alta. Mi-am efectuat serviciu după-amiază. Nu mă așteptam să se întâmple ceva în seara când să plec acasă.

-S-a întâmplat când plecai spre casă?

Florin Jianu, agent de poliție: Da, eram în drum spre casă.

-Ne poți povesti puțin cum s-a întâmplat totul, pas cu pas?

Florin Jianu, agent de poliție: Am plecat de la secție, mai deplasam către casă. Pe drum am observat o persoană de sex masculin care era agresată de către altă persoană. Era normal să intervin.

-Ce a contat cel mai mult în intervenția ta și cum a decurs ea?

Florin Jianu, agent de poliție: Cel mai mult în intervenție a contat faptul că am fost ferm, nu am stat pe gânduri. Asta a fost punctul principal.

-Ce te-a determinat să mergi acolo, la locul incidentului. Ai auzit ceva? A strigat cineva?

Florin Jianu, agent de poliție: Am observat două persoane care făceau gălăgie, normal m-am uitat și am intervenit.

-Replica „Eu sunt poliția” a devenit virală în mediul online. Ne poți spune dacă a fost ceva conform procedurii sau a fost un instinct de-al tău în acel moment?

Florin Jianu, agent de poliție: A fost un instinct. Persoana în cauză a afirmat faptul că vrea să cheme poliția la fața locului, în limba engleză, i-am răspuns pe aceeași limbă.

-Este prima dată când oferi ajutor în afara programului de lucru?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu, nu este prima dată. S-a mai întâmplat, ceva ce m-a ajutat să intervină atât de prompt.

-Ne poți povesti puțin când și cum s-a întâmplat?

Florin Jianu, agent de poliție: S-a întâmplat cred că acum 2 ani, în aceleași circumstanțe. Mă îndreptam către muncă și am observat o persoană care alerga. Era urmărită de niște colegi de-ai mei. Am intervenit în imobilizarea acesteia.

-Reacțiile în mediul online au fost foarte pozitive, însă ce le transmiți celor care în mediul online spun că imaginile au fost fabricate, de fapt.

Florin Jianu, agent de poliție: Nu cred că am ceva de spus despre treaba asta. Colegii mei știu cel mai bine. Nu cred că putea să fie ceva trucat în acel clip.

-Cum a motivat agresorul fapta lui? L-ai întrebat ceva în acel moment?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu am asistat la audieri, nu am luat legătura cu agresorul.

-Însă în acel moment nu l-ai întrebat ce încearcă să facă, care e intenția lui?

Florin Jianu, agent de poliție: La fața locului nu au fost timp de întrebări. A trebuit să acționăm cât mai rapid în interceptarea și încătușare acestuia, după care a fost adus la SE la sediul secției.

-Nu a justificat în niciun fel fapta lui?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu.

-Ce perspectivă ai asupra modului în care societatea ar trebui să acționeze când vede astfel de atacuri? Fie că vorbim despre autorități, dar și despre cetățeni.

Florin Jianu, agent de poliție: Orice persoană ar trebui să acționeze în același fel, deoarece dacă ar fi în ipostaza celui agresat, și-ar dori și ei să fie o persoană alături care să intervină.

-Îmi spuneai că ai urmat cariera tatălui tău. El a văzut intervenția ta, ai stat de vorbă cu părinții, ce-ți spun?

Florin Jianu, agent de poliție: Părinții sunt foarte mândri de mine, bineînțeles. M-au ajutat și părinții să devin ceea ce sunt în momentul de față și le mulțumesc pe această cale, îi iubesc.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
livrator politist
5
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Digi Sport
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Handcuffs and gavel
Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt...
cseke attila face declaratii
Cazul livratorului străin bătut. Cseke Attila: Responsabilitatea e a...
Update On The Heatwave With Government Departments, Organised By Catherine Vautrin, In Paris, France - 11 Aug 2025
Franța își pregătește spitalele pentru un conflict major până în...
Ultimele știri
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet
Angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat din 29 august
Un avion de vânătoare F-16 al Poloniei s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politist care dirijeaza traficul in bucuresti
Poliţist, lovit de un bărbat aflat într-o maşină oprită pentru control. Agresorul a fost reţinut
Keith Kellogg
Reacție la Washington referitoare la atacurile Rusiei cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei. „Țintele? Nu soldații și armele”
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul român de Externe condamnă atacul Rusiei asupra Kievului. „Se adaugă la lista crimelor de război”
robert fico si vladimir puin dau noroc
Slovacia condamnă atacul masiv asupra Kievului, fără a menţiona însă Rusia
politist dirijeaza trafic
Primarul Capitalei anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului pentru începerea şcolii: „Toate echipajele Poliţiei Locale, mobilizate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul...
Adevărul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte...
Playtech
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
FOTO Zlatan Ibrahimovic a apărut la tragerea la sorți a UCL și a surprins pe toată lumea cu noul său look
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie