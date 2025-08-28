Polițistul care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din București a povestit pentru Digi24 de ce a ales această meserie și cum a decurs intervenția. Florin Jianu este agent de poliție de 3 ani, după ce a făcut școala la Câmpina. Era în drum spre casă, după serviciu, când a văzut conflictul și a decis să intervină. Iată ce i-a povestit, în exclusivitate, jurnalistei Digi24 Isabella Neagu.

Florin Jianu, agent de poliție: Am ales această meserie datorită tatălui meu care a lucrat și el în cadrul poliției. El m-a făcut să devin polițist.

Isabella Neagu, jurnalist Digi24: Te-a îndrumat de-a lungul timpului spre a alege această carieră, sau a fost decizia ta?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu neapărat, a fost decizia mea. Au fost și câteva îndemnuri din partea lui, dar cel mai mult a fost dorința mea.

-Ne poți spune puțin cum a decurs ziua până în momentul în care ai intervenit în conflict?

Florin Jianu, agent de poliție: A fost o zi normală ca oricare alta. Mi-am efectuat serviciu după-amiază. Nu mă așteptam să se întâmple ceva în seara când să plec acasă.

-S-a întâmplat când plecai spre casă?

Florin Jianu, agent de poliție: Da, eram în drum spre casă.

-Ne poți povesti puțin cum s-a întâmplat totul, pas cu pas?

Florin Jianu, agent de poliție: Am plecat de la secție, mai deplasam către casă. Pe drum am observat o persoană de sex masculin care era agresată de către altă persoană. Era normal să intervin.

-Ce a contat cel mai mult în intervenția ta și cum a decurs ea?

Florin Jianu, agent de poliție: Cel mai mult în intervenție a contat faptul că am fost ferm, nu am stat pe gânduri. Asta a fost punctul principal.

-Ce te-a determinat să mergi acolo, la locul incidentului. Ai auzit ceva? A strigat cineva?

Florin Jianu, agent de poliție: Am observat două persoane care făceau gălăgie, normal m-am uitat și am intervenit.

-Replica „Eu sunt poliția” a devenit virală în mediul online. Ne poți spune dacă a fost ceva conform procedurii sau a fost un instinct de-al tău în acel moment?

Florin Jianu, agent de poliție: A fost un instinct. Persoana în cauză a afirmat faptul că vrea să cheme poliția la fața locului, în limba engleză, i-am răspuns pe aceeași limbă.

-Este prima dată când oferi ajutor în afara programului de lucru?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu, nu este prima dată. S-a mai întâmplat, ceva ce m-a ajutat să intervină atât de prompt.



-Ne poți povesti puțin când și cum s-a întâmplat?

Florin Jianu, agent de poliție: S-a întâmplat cred că acum 2 ani, în aceleași circumstanțe. Mă îndreptam către muncă și am observat o persoană care alerga. Era urmărită de niște colegi de-ai mei. Am intervenit în imobilizarea acesteia.

-Reacțiile în mediul online au fost foarte pozitive, însă ce le transmiți celor care în mediul online spun că imaginile au fost fabricate, de fapt.

Florin Jianu, agent de poliție: Nu cred că am ceva de spus despre treaba asta. Colegii mei știu cel mai bine. Nu cred că putea să fie ceva trucat în acel clip.

-Cum a motivat agresorul fapta lui? L-ai întrebat ceva în acel moment?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu am asistat la audieri, nu am luat legătura cu agresorul.

-Însă în acel moment nu l-ai întrebat ce încearcă să facă, care e intenția lui?

Florin Jianu, agent de poliție: La fața locului nu au fost timp de întrebări. A trebuit să acționăm cât mai rapid în interceptarea și încătușare acestuia, după care a fost adus la SE la sediul secției.

-Nu a justificat în niciun fel fapta lui?

Florin Jianu, agent de poliție: Nu.

-Ce perspectivă ai asupra modului în care societatea ar trebui să acționeze când vede astfel de atacuri? Fie că vorbim despre autorități, dar și despre cetățeni.

Florin Jianu, agent de poliție: Orice persoană ar trebui să acționeze în același fel, deoarece dacă ar fi în ipostaza celui agresat, și-ar dori și ei să fie o persoană alături care să intervină.

-Îmi spuneai că ai urmat cariera tatălui tău. El a văzut intervenția ta, ai stat de vorbă cu părinții, ce-ți spun?

Florin Jianu, agent de poliție: Părinții sunt foarte mândri de mine, bineînțeles. M-au ajutat și părinții să devin ceea ce sunt în momentul de față și le mulțumesc pe această cale, îi iubesc.

Editor : A.P.