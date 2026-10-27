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Cum a devenit Marea Neagră cea mai periculoasă rută maritimă din lume. „Este aproape o misiune sinucigașă”

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
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Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume, arată o analiză a Financial Times. Sute de nave au fost lovite doar în câteva luni și mai mulți marinari au murit în 2026 decât în atacurile din Strâmtoarea Ormuz. Consecințele se văd deja în economie, iar experții cred că lucrurile se vor deteriora în continuare dacă forțele NATO nu intervin.

Echipajele de pe tancurile petroliere, navele de marfă și transportatoarele de cereale care intră în Marea Neagră, în apropierea teritoriilor UE și NATO, trebuie să înfrunte un adevărat baraj de atacuri cu drone. Unele estimări arată că numărul atacurilor din Marea Neagră este de peste șase ori mai mare decât cel din Golf, arată FT.

„Pentru mine, Marea Neagră și intrarea în porturile ucrainene este aproape o misiune sinucigașă”, a declarat Oleh Hrihoriuk, președintele Sindicatului Angajaților din Transportul Maritim din Ucraina. Peste 570 de nave au fost lovite numai în 2026 și cel puțin 40 de marinari au murit.

Pe de altă parte, în Strâmtoarea Ormuz au fost confirmate 24 de decese.

Cele mai negre luni au fost iulie, august și septembrie, timp în care au fost atacate 367 de nave, adică de peste cinci ori mai multe decât în trimestrul precedent. Asta arată că atacurile se întețesc și mai mult, că afectează toate celelalte state riverane ale Mării Negre, inclusiv România și Bulgaria.

Mai multe petroliere au fost lovite în apropierea coastei României și a intrării în canalul Sulina în luna octombrie, potrivit Ambrey, o companie specializată în securitate maritimă. Rusia a fost responsabilă pentru 90% dintre atacurile din ultimele 45 de zile.

În timp ce unele nave au fost prinse în focul încrucișat în timpul bombardamentelor asupra porturilor, altele au fost vizate în mod intenționat. Ambrey notează că în al treilea trimestru s-a înregistrat o medie de peste patru atacuri pe zi.

Multe companii maritime ezită acum să își trimită flotele în Marea Neagră, având în vedere marjele de profit mai mici și riscurile semnificativ mai mari pe care le implică comerțul în această zonă, mai scrie FT.

Editor : M.B.

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