Părintele unui copil care și-a plimbat fetița cu o mașină teleghidată de jucărie, prin trafic, printre mașini, a fost identificat și amendat de Poliție.

El a primit o amendă de aproape 440 lei.

Totodată, Poliția a anunțat Protecția Copilului și a atras atenția părintelui că și-a pus fetița în pericol.

Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat chiar pe în timp ce se afla pe Calea Victoriei.

În imagini se vede cum fetița, aflată într-o mașină electrică pentru copii, este ghidată printre autovehicule chiar de tatăl ei, care operează telecomanda.

Editor : Sebastian Eduard