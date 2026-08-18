Video Cum a fost sancționat de Poliție un părinte care și-a plimbat copilul cu o mașină teleghidată în trafic Data actualizării: 18.08.2026 18:09 Data publicării: 18.08.2026 17:54 Foto: Poliția Română Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Părintele unui copil care și-a plimbat fetița cu o mașină teleghidată de jucărie, prin trafic, printre mașini, a fost identificat și amendat de Poliție. Bărbatul din Galați care și-a lovit cu mașina soția pe o trecere de pietoni a fost reținut. Cei doi sunt în proces de divorț Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj, reținuți 24 de ore. Mărturia echipajului Imagini controversate surprinse în Sectorul 2: o vânzătoare stradală pare că le oferă bani polițiștilor. Explicația autorităților „Miroase a gunoaie și gaze”. Peste 500 de reclamații în 24 de ore în București. Garda de Mediu a început controale Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. „Dacă nu aș face acest gest, mi-aș recunoaște vinovăția” Prosumatorii, mesaj pentru Bolojan în plină criză energetică: „Dacă vrei să-mi controlezi bateria, plătește-mă” Invitația lui Mohammad Murad pentru „Celula de Criză” în sprijinul economiei ajunge la Grindeanu. Ce răspuns a dat liderul PSD Trump amenință Omanul cu bombardamente dacă „va încurca” discuțiile privind Strâmtoarea Ormuz Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină El a primit o amendă de aproape 440 lei.Totodată, Poliția a anunțat Protecția Copilului și a atras atenția părintelui că și-a pus fetița în pericol.Totul a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când bărbatul a fost filmat chiar pe în timp ce se afla pe Calea Victoriei.În imagini se vede cum fetița, aflată într-o mașină electrică pentru copii, este ghidată printre autovehicule chiar de tatăl ei, care operează telecomanda. Editor : Sebastian Eduard Etichete: amenda politie copil masina teleghidata Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării... 2 A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”... 3 Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre... 4 Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate... 5 Un elvețian a intrat în România cu o mașină de 200.000 de euro. Polițiștii de frontieră...