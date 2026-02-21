Live TV

Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”

Data actualizării: Data publicării:
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Foto: Digi24

Colecționarii și nu numai pot face o călătorie în timp, prin istoria Leului românesc, zilele acestea în Capitală. De la primele monede emise în statele medievale, până la bancnotele de azi, din polimer. Sunt expuse toate la muzeul Băncii Naționale.

Povestea leului este spusă prin mai bine de 500 de exponate. Iar atracția principală o reprezintă mașinile utilizate în procesul de fabricare a monedelor.

- Vă voi arăta cum se băteau banii pe vremuri. Literalmente erau bătuți. Și acum putem vedea că piesa a fost imprimată pe ambele fețe.

Vizitatorii află și cum se numără monedele:

- Monedele de 10 bani se introduc in cuvă, iar apoi mașina numără piesele.

- Acești bani, din nou, se introduc în cuvă și mașina îi rulează în fișicuri.

O altă atracție este sala aurului.

- Expunem patru lingouri și câteva monede de aur, o vitrină care însumează în jur de 5 miloane de euro.

Toate tururile sunt ghidate, tocmai ca publicul să descopere poveștile mai puțin știute. Una dintre ele este originea numelui „leu”.

- Moneda ar fi urmat să se numească „român”. Gândirea era că francezii au francul și noi să avem românul. Însă leul românesc a fost introdus în lege în 1867. Iar denumirea a venit de la o piesă de tip taler, o piesă provenită din Țările de Jos, cu denumirea „Leuven Taler”, deci taler leu.

Sunt expuse și primele monede românești, bătute în 1868, după venirea Regelui Carol pe tron. Au fost realizate la Monetăria din Birmingham. Alături sunt primii bani de hârtie, tipăriți în 1877, cu elemente inspirate din operele lui Grigorescu.

În 1999, anul eclipsei de soare vizibile din România, a apărut prima bancnotă din polimer, cea de 2.000 de lei, râvnită și astăzi de colecționari.

Este expus inclusiv un lingou de aur de 13 kilograme, pe care vizitatorii sunt îndemnați să încerce să-l ridice.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
4
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
gari kasparov sustine un discurs
5
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - BNR - BILANT 2024 ICCJ - 24 MAR 2025
Bolojan îl contrazice pe Isărescu: „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu
isarescu - ziare
Mugur Isărescu avertizează asupra riscului de criză în HoReCa și comerț: „Există o restrângere a cererii, dar sperăm să fie depășită”
mugur isărescu, portret
BNR a prezentat noile estimări privind inflația. Isărescu: „Prognoza nu include plafonarea prețului la gaze”
bnr
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50% pe an, pe fondul unei inflații ridicate și al încetinirii economiei
Recomandările redacţiei
politie pe drum inchis de zapada
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini...
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina. Programul sportivilor români în penultima zi a competiţiei
Melania Trump a donat rochia pe care a purtat-o în ianuarie 2025 la ceremonia de învestitură a soțului său
Adolescenta de 18 ani, care și-a ucis familia și mai mulți copii într-o școală din Canada, discutase cu ChatGPT scenarii violente
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Hagi-Gheorghe a devenit oficial sfânt. Anunțul Patriarhiei Ecumenice. Despre cine este vorba
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Cum a stabilit Mircea Lucescu același record pentru Rapid și Dinamo. E singurul antrenor român care a reușit...
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...