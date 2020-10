Cum a reacționat premierul Ludovic Orban la demersul Avocatului Poporului care cere socoteală pentru polițiștii în civil

Prim-ministrul Ludovic Orban i-a cerut, joi, ministrului afacerilor interne, Marcel Vela, să crească efectivele de poliţişti care operează în civil și verifică dacă populația poartă mască şi să îi ofere un „răspuns potrivit” pe această temă Avocatului Poporului, care solicitase să i se comunice temeiul legal al unor astfel de acțiuni.

„Am să încep prin a vă solicita o mobilizare exemplară a tuturor ministerelor şi instituţiilor care sunt implicate în bătălia contra răspândirii coronavirusului. Domnule ministru Vela, am văzut că Avocatul Poporului vă întreabă de ce se fac controale de poliţie în civil. Daţi-i un răspuns potrivit. Chiar recomand o creştere a efectivelor care operează în civil, pentru că ştim situaţii, care ne-au fost raportate, în care se strigă 'Şase!' la venirea lor în uniformă şi practic nu pot să surprindă situaţiile cum sunt ele în realitate”, a afirmat premierul, la începutul ședinței de guvern.

Mai mult, Ludovic Orban a insistat și pe operaţionalizarea unui TELVERDE unde cetăţenii pot semnala încălcări ale regulilor de protecţie sanitară, tocmai pentru ca în acele zone să fie trimiși cu precădere polițiștii în civil. „TELVERDE să-l operaţionalizaţi şi să-l popularizaţi, să putem să direcţionăm controalele în funcţie de semnalele primite de la cei care au o participare civică în semnalarea încălcărilor regulilor de protecţie a sănătăţii”, i-a cerut Ludovic Orban lui Marcel Vela.

Totodată, premierul a cerut instituţiilor de control, de la MAI până la Inspecţia Muncii, Inspecţia de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, Direcţiile de Sănătate Publică, ANSVSA, „mobilizare maximă în asigurarea respectării regulilor”.

Ce a solicitat Avocatul Poporului

Avocatul Poporului i-a cerut joi ministrului afacerilor interne, Marcel Vela, să-i comunice actul normativ care stă la baza măsurii ca poliţiştii în civil să efectueze verificări privind respectarea normelor vizând combaterea COVID-19.

„Vă adresăm rugămintea să ne comunicaţi actul normativ care stă la baza luării acestor măsuri. (...) Potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 republicată privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, scopul principal care trebuie urmărit de Poliţia Română este cel de prevenire a săvârşirii de fapte antisociale şi în subsidiar de reprimare a acestora”, a transmis Avocatul Poporului.

Conform solicitării postate pe site-ul instituţiei, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului stipulează că portul uniformei constituie regula.

„Solicitarea noastră are în vedere necesitatea preîntâmpinării situaţiilor în care unele persoane îşi pot aroga calitatea de poliţist pentru a obţine foloase materiale, precum şi importanţa respectării de către agenţii de poliţie a prevederilor din actele normative mai sus menţionate”, explică Avocatul Poporului.

„Nu e vorba că mi-e teamă, e vorba că lucrurile astea se întâmplă întotdeauna, nu? Știți bine că se întâmplă. Nu e neapărat o chestiune de teamă. Era o chestiune de a înțelege care este actul normativ pe baza căruia polițiștii vor fi scoși acum, într-un număr mai mare, nu, în civil. Asta era tot. Pentru că, în rest, ce avem noi astăzi ca legi, ca ordin de ministru, merge mai degrabă pe obligativitatea purtării uniformei decât pe... Dar, nu-i nimic mai mult decât atât și nu-i nimic ascuns. E pur și simplu o adresă pe care i-am trimis-o și sperăm să ne răspundă, ca să ne lămurim”, a explicat Renate Weber, Avocatul Poporului, pentru Digi24.

Ce spune Raed Arafat despre polițiștii în civil

„Dacă au legitimația și dacă se legitimează corect - că nu oricine vine să-ți spună că e polițist e polițist -, dar dacă are legitimația și are insigna lui și poate s-o arate, polițiștii în civil sunt în toată lumea”, a declarat joi seara, la Digi24, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.

„Este una din soluțiile în care controlul să se facă în civil. În final, nu numai poliția controlează, și DSP-ul controlează și n-are uniformă! Nu putem să spunem că dacă DSP-ul controlează și nu are uniformă este un abuz. Da, poate ca cineva să spună că e de la DSP și să nu fie, dar de aceea există legitimațiile, actele de identificare, insignele de identificare”, a arătat Raed Arafat.

„Aici trebuie să înțelegem că situația este atât de critică, încât necesită astfel de măsuri. Nu s-au luat înainte, dar ajungem la un moment în care unele măsuri trebuie să fie implementate. Faptul că omul de rând știe că în jurul lui poate să fie cineva care are drept de control, drept de amendă, dar care el nu știe cine este, face pe omul care nu vrea să respecte regulile de la sine să le respecte. Pe cei care vor să respecte regulile credeți-mă că nu-i interesează nici că este polițist în civil, nici că este în uniformă sau nu, pentru că ei respectă regulile indifierent de prezența polițistului”, a subliniat șeful DSU.

„Ideea polițistului în civil este o idee care se aplică și în alte țări. Am văzut-o în Statele Unite pe partea de circulație, în care poliția circulă cu mașini nemarcate, nu scrie pe ele Poliție. Același lucru înțeleg că e în Germania. Astfel de practici există în țări democratice tradiționale, care fac acest lucru tocmai pentru a reduce încălcarea regulilor”, a explicat Raed Arafat.