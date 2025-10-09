Live TV

Cum a reușit un tânăr să ia două credite bancare, de 100.000 de lei, pe numele altor persoane. Poliția a propus arestarea preventivă

Data actualizării: Data publicării:
hacker telefon
Atenție pe mâna cui lăsți telefonul. Foto: Profimedia

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus pentru arestare preventivă, pentru că ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare de circa 100.000 de lei.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică”, informează un comunicat al DGPMB.

Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025, prin accesarea ilegală a terminalului mobil şi a unei aplicaţii bancare de tip HomeBank, precum şi prin utilizarea datelor personale, o persoană ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, scrie Agerpres.

Din actele de urmărire penală efectuate a reieşit că tânărul ar fi abordat un alt bărbat, de 28 de ani, prin intermediul unei platforme online de întâlniri.

Folosindu-se de calităţi oficiale nereale, ar fi câştigat încrederea persoanei vătămate, iar ulterior, prin simularea unor sentimente de afecţiune, ar fi profitat de neatenţia acesteia şi ar fi contractat cele două credite bancare.

De asemenea, din cercetări a reieşit că, ulterior, pentru a intra în posesia sumelor de bani, bănuitul ar fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.

În vederea administrării materialului probator, miercuri a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

„Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Naraţiunile Rusiei despre „operaţiuni sub steag fals”, o poziţionare...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de magnitudine 3,3 în zona seismică Câmpulung - Făgăraș...
trotineta electrica bicicleta electrica
Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a...
Catedrala Mantuirii Neamului Bucuresti
Cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, inaugurat în octombrie...
Ultimele știri
Lupte intense în estul Ucrainei. Zelenski susţine că forțele Kievului au provocat pierderi masive trupelor ruse
Cele cinci „triburi” care o înconjoară pe Ursula von der Leyen. Cine sunt euro-puritanii sau păpușarii (POLITICO)
Donald Trump este supus unui control medical de rutină înainte de vizita în Orientul Mijlociu. Ce probleme de sănătate are președintele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Uber-Bolt-Yango-Clever-Romania-lege-modificari-1170x658
Fraude în ride-sharing: firmă din Constanța, cu 500 de mașini pe hârtie, doi angajați și un patron de 124 de ani. Ce spune șeful DGAF
bani numarati pe masa
În ce condiții ar putea scădea ratele calculate în funcție de IRCC. Oficial BNR: „Trebuie să fim realiști”
bani-pensii-salarii
Ratele creditelor cu dobânzi calculate în funcție de IRCC vor crește de la 1 octombrie. Indicele va atinge un record
maia sandu
Maia Sandu a dezvăluit cum încearcă oamenii lui Putin să fraudeze alegerile din Republica Moldova
bancnote lei
Recomandările Băncii Centrale Europene: Păstrați în casă bani cash
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Apare o nouă forță în fotbalul românesc! Fostul membru al Generației de Aur e gata să devină patron: „Au...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
A luat legătura Dan Șucu, patronul Rapidului, cu Mihai Stoica? Ce a scris, de fapt, pe contul personal...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Se întorc temperaturile de peste 20 de grade. Când se încălzeşte vremea
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Taylor Swift, complet vrăjită de mireasa Selena Gomez: „Ești serioasă? Uitați-vă la ea!”. Sunt prietene de 16...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”