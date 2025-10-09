Cum a reușit un tânăr să ia două credite bancare, de 100.000 de lei, pe numele altor persoane. Poliția a propus arestarea preventivă

Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus pentru arestare preventivă, pentru că ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare de circa 100.000 de lei.



„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică”, informează un comunicat al DGPMB.



Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025, prin accesarea ilegală a terminalului mobil şi a unei aplicaţii bancare de tip HomeBank, precum şi prin utilizarea datelor personale, o persoană ar fi contractat două credite bancare în numele altei persoane, în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei, scrie Agerpres.



Din actele de urmărire penală efectuate a reieşit că tânărul ar fi abordat un alt bărbat, de 28 de ani, prin intermediul unei platforme online de întâlniri.



Folosindu-se de calităţi oficiale nereale, ar fi câştigat încrederea persoanei vătămate, iar ulterior, prin simularea unor sentimente de afecţiune, ar fi profitat de neatenţia acesteia şi ar fi contractat cele două credite bancare.



De asemenea, din cercetări a reieşit că, ulterior, pentru a intra în posesia sumelor de bani, bănuitul ar fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.



În vederea administrării materialului probator, miercuri a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.



„Persoana bănuită a fost depistată şi condusă la audieri, iar ulterior, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală”, arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică.

