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Video Cum arată apartamentele din blocul distrus de explozia din Rahova. Primele imagini filmate din dronă

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Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
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Primăria Capitalei a anunțat joi că lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova unde a avut loc explozia la conducta de gaze vor începe curând. Primăria a publicat și imagini filmate cu drona în interiorul clădirii avariate.

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„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze.

Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor. Este un pas necesar pentru proiectare”, a precizat Primăria Capitalei joi într-o postare pe Facebook, unde a publicat și imagini filmate cu drona în interiorul blocului avariat de explozie.

În imagini se văd interioarele distruse ale apartamentelor, precum și plafonul căzut al unuia dintre ele.

Trei oameni au murit și mulți alții au fost răniți în octombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer două niveluri ale imobilului din cartierul bucureștean Rahova. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați.

Citește și: Încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Când vor putea intra locatarii în apartamente

Editor : B.P.

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