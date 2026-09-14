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Exclusiv Cum arată Coiful de la Coțofenești după ce a fost recuperat de la hoți: „M-a șocat forma”. Restaurarea ar putea dura un an

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Coiful de la Coțofenești. Foto Digi24
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Din articol
„M-a șocat forma” Restaurarea ar putea dura un an

Coiful de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda, a intrat în proces de restaurare la Muzeul Național de Istorie. Digi24 a filmat în exclusivitate în laboratorul în care specialiștii încearcă să readucă piesa la forma pe care o avea înainte. Procesul de restaurare ar putea dura aproximativ un an.

„M-a șocat forma”

Când a văzut pentru prima dată Coiful de la Coțofenești după recuperarea acestuia de la hoți, Alexandru Dozsa, restauratorul român trimis în Olanda pentru a prelua piesa, a fost șocat de starea în care se afla. 

„M-a șocat forma. Deci, ăsta este primul lucru care mi-a atras atenția și mi-au răsărit, să zic așa, niște semne de întrebare vizavi de obiect”, a declarat acesta.

O examinare mai atentă le-a arătat însă specialiștilor că există șanse mari ca piesa să poată fi readusă la forma pe care o avea înainte de furt.

„Având ocazia să mă uit la el și să observ detaliile, am putut să îmi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă”, a declarat pentru Digi24 Alexandru Dozsa.

Coiful se află acum în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, unde specialiștii au încheiat prima etapă a intervenției.

Una dintre cele mai afectate porțiuni este zona în care era prins obrăzarul. Urmele deteriorării le oferă restauratorilor și indicii despre ceea ce s-ar fi întâmplat cu piesa în timpul jafului.

„Zona de reatașare a obrăzarului nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul, prin urmare, trebuie intervenit. Punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect, și pe obrăzar. Numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că, în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior”, a explicat restauratorul.

Restaurarea ar putea dura un an

Intervenția nu presupune doar refacerea formei coifului. Zonele în care vor fi realizate lipituri trebuie integrate cromatic, astfel încât materialele folosite în procesul de restaurare să nu rămână vizibile.

„Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura și trebuie să o integrez cromatic, deci voi folosi niște culori acrilice, pe bază de apă”, a explicat Alexandru Dozsa.

Restauratorul estimează că întregul proces ar putea dura aproximativ un an. Deocamdată, specialiștii nu pot spune când va putea fi expus din nou Coiful de la Coțofenești.

După recuperarea piesei, România urmează să restituie companiei de asigurări despăgubirea primită. Suma va fi restituită însă numai după calcularea tuturor cheltuielilor pentru restaurarea și conservarea coifului.

Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape patru ani de închisoare fiecare, după ce și-au recunoscut vina și au predat autorităților Coiful de la Coțofenești și brățările dacice furate.

Editor : Ș.A.

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