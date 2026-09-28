Primăria Capitalei a publicat imagini cu interiorul blocului din Rahova distrus de o explozie de gaze în octombrie 2025. Lucrările de punere în siguranță a clădirii au început, dar muncitorii au constatat că nu pot urca mai sus de etajul 5 și că este nevoie de o nouă soluție tehnică pentru etajele superioare.

„Imaginile dezastrului abia acum încep. Muncitorii au putut monta stâlpii de susținere doar până la etajul 5. Mai sus este imposibil de urcat. De la 6 până la 8 sunt mulți pereți dislocați”, arată Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

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Oficialii municipalității anunță că zilele acestea, constructorul vine cu o nouă soluție tehnică, special pentru această zonă, pentru ca proprietarii să poată pătrunde în siguranță să-și ia bunurile de strictă necesitate.

„În paralel, toată săptămâna aceasta va monta macaraua, foarfeca și un zid cu plasă de protecție, de 30 de metri înălțime, în dreptul liceului. Iar din 5 octombrie va începe demolarea blocului din Rahova.

Este o intervenție în premieră în România”, se mai arată în postare.

O explozie cauzată de o acumulare de gaz, care a ucis trei persoane și a rănit 20, a distrus acest bloc din Rahova, pe 17 octombrie 2025.

Editor : M.B.