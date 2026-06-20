Președintele Nicuşor Dan anunță o vizită a preşedintelui Turciei la Bucureşti: „Vom avea şi o şedinţă comună de guverne”. Vizita ar urma să aibă loc, cel mai probabil, anul acesta. Azi, cei doi s-au văzut la Istanbul. Au participat la ceremonia pentru intrarea în dotarea armatei române a corvetei „Contraamiral August Roman”. Anterior, presa de acolo a publicat un clip de prezentare. Nava este echipată cu sisteme moderne, ce pot fi utilizate în misiuni de recunoaștere, supraveghere, patrulare, securitate maritimă și luptă.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, ceremonialul de la Şantierul Naval Istanbul a marcat intrarea navei în serviciul operativ al Forţelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către ţară.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele”, arată comunicatul oficial.

„Astăzi, la Istanbul, alǎturi de Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, şi unor înalţi oficiali militari, am marcat intrarea în serviciul Forţelor Navale Române, sub pavilion naţional, a corvetei de clasă HISAR «Contraamiral August Roman» - 261. Prin această nouă achiziţie, România îşi demonstrează încă o dată angajamentul de a respecta promisiunea privind investiţiile pentru apărare asumată la Haga, precum şi Obiectivele de Capabilitate ale NATO, contribuind astfel semnificativ la creşterea contribuţiei europene la Alianţa Nord-Atlantică şi la securitatea noastră comună în regiunea Mării Negre, alături de Republica Turcia - Partenerul nostru Strategic, aliat şi prieten tradiţional”, a arătat Nicuşor Dan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Foto: presidency.ro

Şeful statului le-a urat succes comandantului şi echipajului corvetei "Contraamiral August Roman" - 261 în îndeplinirea misiunilor.

„Nava se alătură astăzi flotei active a Forţelor Navale Române, ducând mai departe o moştenire mândră de serviciu şi dedicare faţă de ţara noastră”, a subliniat el.

Nicuşor Dan a menţionat că aceasta este prima navă nouă după 30 de ani, dar vor urma încă patru prin programul SAFE.

Din delegaţia României au făcut parte şi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Potrivit MApN, odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul Forţelor Navale Române.

Corveta "Contraamiral August Roman" - 261 este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaştere, patrulare, interdicţie maritimă şi căutare-salvare pe mare, până la lupta la suprafaţă, antiaeriană şi antisubmarin, inclusiv prin operarea de la bord a unui elicopter.

În luna decembrie 2025 a fost semnat contractul Guvern la Guvern, în valoare de 223 de milioane de euro, fără TVA, iar transferul titlului de proprietate al navei a avut loc în 16 iunie.

Nava are, în configuraţia actuală, un tun cu calibrul de 76 de milimetri, două mitraliere cu calibrul de 12,7 milimetri, radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, sonar de chilă şi sistem integrat de comunicaţii - echipamente bazate pe tehnologii de ultimă generaţie.

Corveta „Contraamiral August Roman” - 261 are la bord un echipaj format din 85 de militari

Valoarea totală pentru realizarea capabilităţii operaţionale este de aproximativ 265 de milioane de euro, fără TVA. În acest sens, pentru a doua jumătate a anului 2026, este planificată o nouă procedură de achiziţie, în valoare de circa 42 de milioane de euro, pentru capabilităţi şi sisteme de luptă suplimentare (sisteme de lansare a rachetelor antiaeriene VLS - Vertical Launching System, sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată CIWS - Close-In Weapon System, calibrul 35 de milimetri, sistem de lansare racheto-torpile şi sistem de căutare şi urmărire în infraroşu). De asemenea, prin programul SAFE (Security Action for Europe), este planificată achiziţia sistemului de lansare a rachetelor NSM (Naval Strike Missile), care va fi instalat şi integrat la bord.

Corveta din clasa HISAR a fost achiziţionată din excedentul Forţelor Navale ale Republicii Turcia, care au efectuat comisionarea acesteia în decembrie 2024, imediat după construirea navei. Termenul redus de livrare şi integrare în serviciul Forţelor Navale Române a reprezentat o oportunitate operaţională semnificativă pentru Armata României, contribuind în mod direct la consolidarea capacităţii de reacţie în faţa ameninţărilor emergente din regiunea Mării Negre.

Nava a intrat în componenţa Divizionului 50 Corvete, structură subordonată Comandamentului Flotei "Viceamiral Vasile Urseanu".

Corveta "Contraamiral August Roman" - 261 are la bord un echipaj format din 85 de militari şi este comandată de locotenent-comandorul Sorin Huruială.

Editor : Liviu Cojan