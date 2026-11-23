Cetățeni din anturajul lui Vladimir Putin sau al liderului cecen Ramzan Kadîrov, cunoscut pentru asasinate politice, un hoț în lege rus, originar din Daghestan, membri ai mișcării Allatra, investigați în Ucraina pentru trădare de patrie, și oameni de afaceri ruși sau ucraineni, unii anchetați penal. Toți au devenit cetățeni europeni după ce și-ar fi făcut buletine românești în baza unor certificate de cetățenie false. Cu Sens, alături de alte cinci instituții media din mai multe țări, i-a găsit printre sutele de dosare de anulare a actelor românești, care sunt astăzi pe rol. Și asta doar în București. Drumul lor a trecut și pe la Chișinău. Acolo, în birourile a doi notari, s-au legalizat documente traduse și s-au întocmit procuri, relatează sursa citată.

În comuna Vârfu Câmpului, din județul Botoșani, Dumitru-Ovidiu Domunco era primar de doar două săptămâni când s-a trezit cu mascații la el în birou.

Dumitru-Ovidiu Domunco, primarul comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani: Mi-au zis să pot să părăsesc instituția primăriei, că nu sunt parte din dosar, dar mi-am văzut colegii, am văzut în jur de 100 de polițiști în curtea primăriei și peste tot în instituție erau polițiști și jandarmi și Poliția de Frontieră. Atunci am înțeles că e un caz destul de grav.

20 noiembrie 2024. Parchetul General face percheziții într-un dosar despre buletine românești, emise pentru moldoveni, ucraineni și ruși pe baza unor domicilii fictive. Ancheta e încă în desfășurare. În 2011, Vârfu Câmpului avea în jur de 3 000 de locuitori. Astăzi, peste 12 000 de oameni au domiciliul aici. Nu toți au acte false.

De exemplu, ca un rus să devină cetățean român, depune un dosar la Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Dacă e aprobat, jură credință României și primește certificatul de cetățenie. Apoi traduce și legalizează la notar certificatul de naștere și alte acte de stare civilă emise de autoritățile din țara de origine. Acestea sunt, ulterior, transcrise în registrele românești. Pentru buletin îi mai trebuie doar un domiciliu în România.

Mii de persoane la acceași adresă

Aurel Ciubotariu locuiește la Vârfu Câmpului, a lucrat la pădure și ca cizmar. Este cercetat de procurori în dosarul cu falsuri. L-a băgat în afacere un prieten, iar în casa unde locuiește sunt înregistrate câteva mii de persoane.

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: Eu îmi știam doar rolul meu. El venea cu persoane și eu îi puneam în spațiul meu de locuit. Doar atât. Altceva nu știam, cum, documente… Nici nu era vorba de documente false la vremea respectivă și de ruși, de nimic. Mergeam la primărie, semnam documentele de primit în spațiu, cererile de primit în spațiu și mă aducea înapoi la domiciliu.

Primea câte 50 de euro. Recrutorul lui a murit, dar afacerea a continuat. Au apărut intermediarii și concurența.

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: O parte s-au triat la un funcționar de la evidență, alții la alt funcționar, alții mai veneau la mine. Și mergeau prin intermediul meu. Nu toți veneau prin intermediul meu acolo. La un moment dat a început lupta pentru bani, care să ia mai mulți bani dintre ei, care-i mai lacom, care să aibă mai multe persoane. Eu m-am hotărât, pentru că am fost lovit în orgoliu meu de om, cel mai tare m-am simțit lezat de faptul că eu am crezut că-i ajut. Și când am aflat că ar fi vorba de ruși, de alte chestii, de acte false, am zis că nu mai pot să lupt până dovedesc ce fac oamenii ăștia.

Ciubotariu susține că a făcut apoi denunțuri la autorități, proteste în fața poliției și greva foamei.

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: La un moment dat am sesizat că, datorită războiului, încep să vină din ce în ce mai mulți cetățeni cu aceste cereri. N-avea cum să nu știe organele poliției din comună ce se întâmplă. Nu puteau să nu vadă că la o adresă există șapte mii de persoane. Nu aveai cum să nu știi, șef, să nu-ți apară ție în sistemul informatic câte persoane s-au pus azi și să nu se aprindă un beculeț roșu acolo. Ia să trimit un control.

În 2024, după autodenunțurile pe care le-a făcut, procurorii Parchetului General i-au propus lui Ciubotariu să devină colaborator. A purtat aparatură de înregistrare patru luni.

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: Făceam tot ce mi se solicita de către investigatorul sub acoperire, care era lângă mine. Îmi dădeau o cămașă, o îmbrăcam, îmi dădeau niște instrucțiuni, le respectam. (…) În cămașa respectivă era tehnică. Erau nasturi cu camere.

Funcționari ajunși în fața judecătorilor

Martie 2025. Cinci funcționari, doi de la Evidența Populației și trei de la Primăria comunei Vârfu Câmpului, au ajuns în fața judecătorilor pentru mită și fals informatic. Procurorii spun că luau bani ca să înregistreze străini la adrese fictive, chiar și în casele unor oameni morți. Ca să anuleze probele strânse de Ciubotariu, inculpații au invocat că acesta are o boală psihică.

Reporter: Credeți că s-a întâmplat asta pentru că au aflat că dumneavoastră ați fost diagnosticat cu demență?

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: Au vrut să se folosească de boala mea care era în document. Ei știau, la primărie fiind anchete sociale, au spus la un moment dat că eu o să ajung la nebuni.

Judecătorii au respins argumentul, dar au anulat înregistrările făcute de Ciubotariu, din lipsă de autorizare. Dosarul a ajuns înapoi la procurori, pentru că nu reieșea clar ce făcuse fiecare inculpat. Nu a fost singura scăpare a anchetatorilor. Anul acesta au chemat la audieri un om care a murit în 2024. Ciubotariu spune că n-a rămas cu nimic din schemă, dar a ajuns inculpat.

Aurel Ciubotariu, locuitor al comunei Vârfu Câmpului, județul Botoșani, România: Am vândut 30 de vaci și toți banii i-am dat pe la avocați ca să merg înainte să demonstrez adevărul.

Din ancheta de la Vârfu Câmpului, procurorii au desprins un dosar separat, care a ajuns la DNA Iași. În el apărea Oleg Spînu, un avocat din Chișinău. Nu se cunoaște la ce etapă este dosarul. La telefon, avocatul a spus că locuiește la Iași, de unde ajută persoane din Moldova cu boli grave să se trateze gratuit în România.

Oleg Spînu, avocat: Eu, personal, nu am fost niciodată implicat. Eu nu m-am ocupat de cetățenii niciodată. În rest, am auzit că, atâta timp cât noi suntem în domeniul ăsta, am auzit că s-au făcut falsuri, că s-au intentat dosare penale, că s-au făcut percheziții până la câmpul moldovenesc. Dar, faptul că eu am personal dosar penal, încerc să o iau în serios, cât tot îmi spuneți dumneavoastră, dar nu știu. Nu m-au chemat, nu m-au sunat. Telefonul meu e public, e pe toate gardurile, pot să zic.

Tot în Vârfu Câmpului și-a avut domiciliul, pe hârtie, Kirill Seleznev. Este un om de afaceri rus, apropiat de Putin, fost în conducerea Gazprom și aflat sub sancțiuni internaționale. Abia anul acesta, o judecătorie din București i-a anulat transcrierile actelor.

Jurnaliștii au studiat peste 50 de dosare din instanță și au dat peste acte parafate de doi notari din Republica Moldova. Carolina Hanganu a legalizat copii pentru 12 cetățeni ruși sau ucraineni, cărora statul român vrea să le anuleze actele. Printre ei, Mairbek Abdulazizov. S-a născut în Rusia și face parte din anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov, acuzat de asasinate politice, iar în Ucraina de crime de război. Abdulazizov a primit în 2024 un ordin de onoare, care poartă numele liderului cecen.

Întreaga investigație în limba română poate fi citită AICI.

Editor : A.R.