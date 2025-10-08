Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că Bucureștiul „a scăpat de orice pericol” după avertizările cod roșu de ploi torențiale. El a explicat că intervențiile coordonate din București au prevenit inundațiile majore: „Astăzi, Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”. Potrivit acestuia, peste 500 de oameni au acționat în teren pentru a curăța canalele și a evita blocarea pasajelor, care au rămas circulabile după furtună.

„În acest moment am scăpat de orice pericol. Încă suntem vigilenți, avem oamenii în interiorul Centrului Integrat pentru Situații de Urgență. În București este singurul centru integrat în care toate forțele de ordine, de la 112, ISU, inclusiv poliție, inclusiv poliții locale și primării de sector și Metrorex și absolut toți operatorii Apa Nova sunt în aceeași clădire, sub o singură comandă. Cât de bine a mers această coordonare pentru că am început cu prevenția. Am început de ieri seară, de la momentul la care s-a anunțat codul roșu. Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”, a declarat Bujduveanu.

Primarul interimar al Capitalei a mai spus că „au fost 500 de oameni în stradă de la Apa Nova și celelalte forțe de ordine care au eliberat toate canalele. Pasajele municipiului București, pentru prima dată după o furtună, sunt circulabile la prima oră și cred că ne-am atins obiectivul”.

Acesta a afirmat că au fost făcute pregătiri pentru cel mai rău scenariu: „ANM a anunțat averse de peste 140l/m². Niciodată în București n-au fost peste 120. Recordul a fost 120 de litri în 2005, când Bucureștiul a fost paralizat”.

„Apa Nova se ocupă de colectoare de apă de canal în municipiul București. STB, Poliția, ISU, s-au întâlnit înainte cu două zile și au stabilit că nu mai așteptăm să se inunde Bucureștiul ca să intrăm de fiecare dată, așa cum ați văzut în Slobozia, cu pompele pentru a elibera apa”, a adăugat el.

Bujduveanu a precizat că într-o situație de criză „coordonarea este cea mai importantă” și că dacă sunt „dispecerate separate și lumea nu este în aceeași clădire sub o singură comandă, fiecare face ce-l taie capul fără să se coordoneze”.

Primarul interimar al Capitalei a explicat și cum au acționat autoritățile în București pentru a preveni inundații:

„Apa Nova mergea cu utilaje speciale care desfundau canalizările împreună cu operatorii de salubritate care curățau în urmă ca să nu vină alte crengi să astupe acele zone. Aveam scafandrii în colector, în cele două colectoare de sub Dâmbovița, pentru a monitoriza nivelul de apă. Colectorul de sub Dâmbovița este fix ca un râu. În momentul în care el circulă la viteză mare și nu este obstrucționat, avem apă pe străzi. Dacă la un moment dat pe străzi se astupă toate aceste canale colectoare, se umple apa pe străzi și rămâne gol pe sub Dâmbovița”.

Datele prezentate de Bujduveanu pentru București

Aproape 75 de zone inundate în care s-a intervenit de urgență cu motopompe

Peste 500 de reclamații făcute de către cetățeni, particulari și administrații ale Municipiului București, pentru a drena un subsol de bloc sau a curăța o curte plină cu apă.

Aproximativ 50 de copaci au căzut în municipiul București, dar nu a fost nicio victimă

Semaforizarea a funcționat și funcționează în tot orașul

Termoficarea este la parametrii de peste 93%, cu apă caldă și căldură

Peste 40 de mașini au fost avariate din cauza crengilor, copacilor, inundațiilor

Acesta a precizat că „500 de oameni au fost în tot Bucureștiul din diferite echipe”: STB, Apa Nova, ISU: „Toți acești oameni s-au îngrijit ca peste noapte, când ne-am trezit de dimineață, noi, cei care locuim în municipiul București, să nu avem probleme cu apa, așa cum a fost până acum”, a afirmat el.

Despre situația școlilor închise, Bujduveanu a spus că de mâine copiii ar putea să revină la ore.

„Decizia Prefecturii de a suspenda cursurile și a universităților, care a fost distinctă, a fost dată doar pentru o zi. Decizia a fost corectă din perspectiva în care municipiul București are un număr de peste 500.000 de elevi, studenți și preșcolari. Dacă, în situația de criză, toți părinții trebuiau să plece urgent să ridice copiii de fie de la școală, fie de la grădiniță ar fi creat o problemă masivă pentru oraș, pentru că toate mașinile de siguranță, vorbim de ambulanțe, de mașini de intervenție rapidă, ar fi fost paralizate în trafic, inclusiv transportul în comun”.

„E mai bine să gândești și să acționezi înainte, preventiv, decât să reacționezi după”, a mai punctat Bujduveanu.

El a mai afirmat că în Constanța și Slobozia este „foarte complicat pentru administrație”: „Este foarte complicat pentru un oraș să-și revină rapid în momentul în care totul este paralizat. Nu funcționează transportul în comun, nu funcționează transportul personal. Nu poți să-ți iei medicamente, nu poți să ajungi la farmacie, nu poți să mergi la spital”.

De asemenea, acesta a declarat că sunt comune din jurul Bucureștiului care încă sunt inundate: „Vorbim de câțiva kilometri distanță. Slobozia, care este la puțini kilometri de București, în jur de 100, unde din nou avem o tragedie. Și în București nu avem absolut nimic”.

