Live TV

Exclusiv Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”

Data publicării:
mașină în apă
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Datele prezentate de Bujduveanu pentru București 

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că Bucureștiul „a scăpat de orice pericol” după avertizările cod roșu de ploi torențiale. El a explicat că intervențiile coordonate din București au prevenit inundațiile majore: „Astăzi, Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”. Potrivit acestuia, peste 500 de oameni au acționat în teren pentru a curăța canalele și a evita blocarea pasajelor, care au rămas circulabile după furtună.

„În acest moment am scăpat de orice pericol. Încă suntem vigilenți, avem oamenii în interiorul Centrului Integrat pentru Situații de Urgență. În București este singurul centru integrat în care toate forțele de ordine, de la 112, ISU, inclusiv poliție, inclusiv poliții locale și primării de sector și Metrorex și absolut toți operatorii Apa Nova sunt în aceeași clădire, sub o singură comandă. Cât de bine a mers această coordonare pentru că am început cu prevenția. Am început de ieri seară, de la momentul la care s-a anunțat codul roșu. Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”, a declarat Bujduveanu. 

Primarul interimar al Capitalei a mai spus că „au fost 500 de oameni în stradă de la Apa Nova și celelalte forțe de ordine care au eliberat toate canalele. Pasajele municipiului București, pentru prima dată după o furtună, sunt circulabile la prima oră și cred că ne-am atins obiectivul”. 

Acesta a afirmat că au fost făcute pregătiri pentru cel mai rău scenariu: „ANM a anunțat averse de peste 140l/m². Niciodată în București n-au fost peste 120. Recordul a fost 120 de litri în 2005, când Bucureștiul a fost paralizat”.

„Apa Nova se ocupă de colectoare de apă de canal în municipiul București. STB, Poliția, ISU, s-au întâlnit înainte cu două zile și au stabilit că nu mai așteptăm să se inunde Bucureștiul ca să intrăm de fiecare dată, așa cum ați văzut în Slobozia, cu pompele pentru a elibera apa”, a adăugat el. 

Bujduveanu a precizat că într-o situație de criză „coordonarea este cea mai importantă” și că dacă sunt „dispecerate separate și lumea nu este în aceeași clădire sub o singură comandă, fiecare face ce-l taie capul fără să se coordoneze”.

Primarul interimar al Capitalei a explicat și cum au acționat autoritățile în București pentru a preveni inundații: 

„Apa Nova mergea cu utilaje speciale care desfundau canalizările împreună cu operatorii de salubritate care curățau în urmă ca să nu vină alte crengi să astupe acele zone. Aveam scafandrii în colector, în cele două colectoare de sub Dâmbovița, pentru a monitoriza nivelul de apă. Colectorul de sub Dâmbovița este fix ca un râu. În momentul în care el circulă la viteză mare și nu este obstrucționat, avem apă pe străzi. Dacă la un moment dat pe străzi se astupă toate aceste canale colectoare, se umple apa pe străzi și rămâne gol pe sub Dâmbovița”.

Datele prezentate de Bujduveanu pentru București 

  • Aproape 75 de zone inundate în care s-a intervenit de urgență cu motopompe
  • Peste 500 de reclamații făcute de către cetățeni, particulari și administrații ale Municipiului București, pentru a drena un subsol de bloc sau a curăța o curte plină cu apă.
  • Aproximativ 50 de copaci au căzut în municipiul București, dar nu a fost nicio victimă
  • Semaforizarea a funcționat și funcționează în tot orașul 
  • Termoficarea este la parametrii de peste 93%, cu apă caldă și căldură
  • Peste 40 de mașini au fost avariate din cauza crengilor, copacilor, inundațiilor

Acesta a precizat că „500 de oameni au fost în tot Bucureștiul din diferite echipe”: STB, Apa Nova, ISU: „Toți acești oameni s-au îngrijit ca peste noapte, când ne-am trezit de dimineață, noi, cei care locuim în municipiul București, să nu avem probleme cu apa, așa cum a fost până acum”, a afirmat el. 

Despre situația școlilor închise, Bujduveanu a spus că de mâine copiii ar putea să revină la ore. 

 „Decizia Prefecturii de a suspenda cursurile și a universităților, care a fost distinctă, a fost dată doar pentru o zi. Decizia a fost corectă din perspectiva în care municipiul București are un număr de peste 500.000 de elevi, studenți și preșcolari. Dacă, în situația de criză, toți părinții trebuiau să plece urgent să ridice copiii de fie de la școală, fie de la grădiniță ar fi creat o problemă masivă pentru oraș, pentru că toate mașinile de siguranță, vorbim de ambulanțe, de mașini de intervenție rapidă, ar fi fost paralizate în trafic, inclusiv transportul în comun”. 

„E mai bine să gândești și să acționezi înainte, preventiv, decât să reacționezi după”, a mai punctat Bujduveanu. 

El a mai afirmat că în Constanța și Slobozia este „foarte complicat pentru administrație”: „Este foarte complicat pentru un oraș să-și revină rapid în momentul în care totul este paralizat. Nu funcționează transportul în comun, nu funcționează transportul personal. Nu poți să-ți iei medicamente, nu poți să ajungi la farmacie, nu poți să mergi la spital”. 

De asemenea, acesta a declarat că sunt comune din jurul Bucureștiului care încă sunt inundate: „Vorbim de câțiva kilometri distanță. Slobozia, care este la puțini kilometri de București, în jur de 100, unde din nou avem o tragedie. Și în București nu avem absolut nimic”. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi prelungit în Constanța. Inundații în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Digi Sport
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu...
2025-06-23-8331
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche...
soldați rusi
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din...
contor curent facturi energie
Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea...
Ultimele știri
Republica Moldova a adoptat strategia de apărare pentru viitorii 10 ani. Pe ce se va concentra Guvernul de la Chișinău
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică”
Căutările Google în Modul AI, disponibile în România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Codul roșu de ploi puternice, prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate
ID310760_INQUAM_Photos_Gabriel_Neacsu
„HPV Free City”. Bucureşti devine al treilea oraş din România care se alătură iniţiativei privind prevenția infecției cu virusul HPV
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării
Daniel David, ministrul Educației.
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore
raw ilustratie inundatii silistea 081025 _2__00000
Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur a intrat în Scorpion și schimbă jocul pentru trei zodii până la final de octombrie. Val de magnetism...
Cancan
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta...
Fanatik.ro
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe...
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Digi FM
O femeie a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc...
Digi Sport
Când era mic, era sărac lipit. Acum a devenit miliardar celebru și urmează să se însoare, la 41 de ani
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Radu Vâlcan, mesaj emoționant pentru Adela Popescu de ziua ei. „Îți doresc să mă iubești la fel”