Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii

Doi români ajunși pe aeroportul Henri Coandă Otopeni cu o cursă care venea de pe aeroportul Luton din Marea Britanie au fost prinși având în bagaje suma de 35,700 de lire sterline, bani pe care nu îi declaraseră.

"În data de 14.08.2026, în jurul orei 1:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Otopeni, s-au prezentat pentru a intra în ţară, din direcţia Luton, un bărbat şi o femeie, ambii cetăţeni români, în vârstă de 38, respectiv 40 de ani. După ce au efectuat formalităţile de frontieră, aceştia s-au îndreptat către culoarul persoanelor care nu au nimic de declarat.

Existând suspiciuni, cele două echipe comune formate din câte un poliţist de frontiera și un lucrător vamal, au procedat la efectuarea unor controle asupra celor doi. Astfel, asupra acestora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, suma totală de 35.770 de lire sterline.

Deoarece suma de bani depășea plafonul legal de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută şi nu a fost declarată, banii au fost reţinuți, iar persoanele au fost sancţionate contravenţional, fiecare cu amendă în valoare de 3.000 de lei", se arată în comunicatul de presă al Poliției de Frontieră.

Editor : B. G.