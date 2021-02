Minerii din Valea Jiului ar urma să-și primească joi salariile, iar vineri vor primi și o parte din beneficiile restante. Anunțul Ministrului Muncii, Raluca Turcan, nu i-a mulțumit în totalitate, însă. În subteranul Minei Lupeni sunt în continuare 70 de mineri, iar unul dintre ei a spus, în direct la Digi24, că până nu vor vedea o măsură concretă, "niște hârtii semnate" cu ce vor face după cele trei luni, nu vor ceda.

Atât inistrul Muncii, cât și reprezentanții ortacilor fac apel la aceștia pentru a ieși la suprafață în condițiile în care s-au găsit resurse pentru ca producătorul de energie să mai primească o gură de oxigen pentru încă trei luni.

"Refuză ieșirea din mină deoarece nu avem nimic concret. Să vedem niște hârtii semnate, ce vom face după cele 3 luni. Nu e vorba doar de astea 3 luni. După aceea, ce vom face? Ce mănânc peste 3 luni?", a declarat la Digi24 Vasile Timoce, unul dintre minerii de la Mina Lupeni.

"Trebuie să luăm (salariile - n.r.) pe data de 15. Ni s-a comunicat pe data de 16 că vom lua salariile pe data de 26", a mai spus bărbatul, care a precizat că în tot acest timp s-au descurcat foarte greu. "Ne-am împrumutat de unde am putut, am plătit ratele cum am putut. Dacă nu este nimic concret, absolut, nu vom ceda", a conchis Vasile Timoce.

Ministrul Muncii: Minerii își vor primi banii în zilele de 25 și 26 februarie

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni, după o întâlnire cu reprezentanții minerilor, că cei aproximativ 3.000 de angajați ai Complexului Energetic Hunedoara își vor primi salariile restante în trei tranșe, prima dintre ele urmând să aibă loc pe 25 și 26 februarie. Liderii de sindicat le-au cerut minerilor să oprescă protestul.

Raluca Turcan a precizat că o primă măsură a fost elaborarea unei Ordonanțe de Urgență, deja publicată în Monitorul Oficial, prin care din fondul de garantare al salariilor pot fi făcute plățile către Complexul Energetic Hunedoara, aflată în insolvență.

„Îmi exprim speranța ca minerii să înceteze greva să iasă la suprafață, să nu mai gândească varianta intrării în greva foamei”, a spus Turcan.

Luni dimineață, premierul Florin Cîțu a declarat că nu i se pare „normal” protestul minerilor și că nu va „permite” să se întâmple o nouă mineriadă.

