Live TV

Video Cum comunica Nicușor Dan la bordul avionului Spartan, despre care a spus că nu are comunicații cu exteriorul

Data actualizării: Data publicării:
Caransebes Airshow 2025
Avionul militar C-27J Spartan aparține Forțelor Aeriene Române. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Ministrul Apărării a făcut precizări, joi, într-o conferință de presă, despre mijloacele prin care președintele Nicușor Dan a putut comunica în timpul zborului la Paris, la bordul aeronavei Spartan. Radu Miruță a spus că sunt discuții cu STS despre noi dotări care să faciliteze mijloace de comunicare mai extinse.

„În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Dacă ar fi vreo nevoie, în condiții deosebite, pentru ca președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text, nu există posibilitatea unor convorbiri audio”, a spus joi ministrul Apărării.

Radu Miruță a subliniat că sunt discuții Serviciul de Telecomunicații Speciale despre noi dotări care să permită mijloace de comunicare mai extinse.

„Am discutat cu cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care au în lucru două propuneri pentru ca avionul Spartan să fie dotat, să fie integrate aceste propuneri cu producătorul avionului, astfel încât să existe comunicații de date pe bandă mai largă, pentru a putea avea, nu știu, diverse schimburi de mesaje prin WhatsApp sau prin alte aplicații, cât și audio care vor fi integrate cu producătorul avionului, dar în acest moment i se poate transmite președintelui, în condiții de necesitate specială, o informare. Deci se poate totuși lua legătura”, a declarat ministrul.

Ministrul Apărării a mai precizat că în cazuri speciale aeronava poate totuși ateriza, astfel încât în 20-30 de minute să poată exista comunicații mai ample, dacă este nevoie.

Preşedintele Nicuşor Dan a zburat la Paris cu un avion militar C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă. El a revenit miercuri seara la București, după ce, în urma mai multor ore de așteptare din cauza vremii nefavorabile, a reușit, în cele din urmă, să decoleze de pe aeroportul din Franţa.

Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Citește și Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul

Citește și De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ivan: „România se confruntă cu probleme mult mai mari decât o aeronavă a conducerii statului”. Ce spune despre prioritățile Guvernului
avion elvetia
De ce au zburat avioanele Elveției alături de aeronava Spartan, în care se afla Nicușor Dan. Explicația ministrului Apărării
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor Dan. De ce nu a decolat avionul președintelui și cât a costat zborul
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București, escortată deasupra Elveției de două avioane F-18. Reacția președintelui
nicusor in zapada
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan în țară de la Paris, a aterizat la București
Recomandările redacţiei
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
sediul csm
CSM vrea să limiteze numărul de dosare repartizate zilnic...
Ultimele știri
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...