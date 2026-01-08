Ministrul Apărării a făcut precizări, joi, într-o conferință de presă, despre mijloacele prin care președintele Nicușor Dan a putut comunica în timpul zborului la Paris, la bordul aeronavei Spartan. Radu Miruță a spus că sunt discuții cu STS despre noi dotări care să faciliteze mijloace de comunicare mai extinse.

„În momentul de față, avionul Spartan cu care s-a zburat permite comunicații scrise prin satelit, în regim criptat. Dacă ar fi vreo nevoie, în condiții deosebite, pentru ca președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text, nu există posibilitatea unor convorbiri audio”, a spus joi ministrul Apărării.

Radu Miruță a subliniat că sunt discuții Serviciul de Telecomunicații Speciale despre noi dotări care să permită mijloace de comunicare mai extinse.

„Am discutat cu cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care au în lucru două propuneri pentru ca avionul Spartan să fie dotat, să fie integrate aceste propuneri cu producătorul avionului, astfel încât să existe comunicații de date pe bandă mai largă, pentru a putea avea, nu știu, diverse schimburi de mesaje prin WhatsApp sau prin alte aplicații, cât și audio care vor fi integrate cu producătorul avionului, dar în acest moment i se poate transmite președintelui, în condiții de necesitate specială, o informare. Deci se poate totuși lua legătura”, a declarat ministrul.

Ministrul Apărării a mai precizat că în cazuri speciale aeronava poate totuși ateriza, astfel încât în 20-30 de minute să poată exista comunicații mai ample, dacă este nevoie.

Preşedintele Nicuşor Dan a zburat la Paris cu un avion militar C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă. El a revenit miercuri seara la București, după ce, în urma mai multor ore de așteptare din cauza vremii nefavorabile, a reușit, în cele din urmă, să decoleze de pe aeroportul din Franţa.

Delegaţia şefului statului trebuia să ajungă în ţară marţi seara însă aeronava militară nu a putut decola nici marţi seara şi nici miercuri dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Editor : M.I.