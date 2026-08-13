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Cum explică Radu Miruță imaginile cu o dronă Bayraktar şi un avion de vânătoare, surprinse în zona Vaslui-Bârlad

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Radu Miruță
Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, reclamă dezinformarea din spaţiul public în ceea ce priveşte acţiuni ale Armatei Române. El relatează că a primit fotografii cu siluete ale unei drone şi unui avion de luptă, fotografii care lasă de înţeles că o dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc şi ar fi ajuns până în zona Vaslui-Bârlad, fiind „vânată” de avionul de luptă. În realitate, este vorba despre un exerciţiu al Forţelor Aeriene, spune ministrul.

„E multă dezinformare, au ajuns şi la mine astă seară nişte poze cu silueta unei drone Bayraktar şi a unui avion de vânătoare, undeva prin zona Vaslui-Bârlad, ca şi cum Armata vânează nişte drone în nebunia ultimelor luni de zile, când, de fapt, este un exerciţiu programat pe care Forţele Aeriene îl fac coordonat, nu are nicio legătură cu avioane care vânează drone, ci pur şi simplu este un exerciţiu aerian”, a afirmat Radu Miruţă, joi seară, la B1 TV, citat de News.ro.

El a adăugat că este vorba despre un exerciţiu al Alianţei Nord-Atlantice care nu are nicio legătură cu vreo dronă ajunsă la Vaslui.

Vicepremierul interimar a adăugat că acest exerciţiu care s-a desfăşurat în zona Moldovei nu are legătură cu cele trei pătrunderi ale unor drone în spaţiul aerian românesc semnalate joi.

Editor : A.P.

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