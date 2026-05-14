Exclusiv Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o minciună despre participarea lui Zelenski la B9. Reacția MAE

Summitul organizat la București a fost deschidere de pagină în toată presa internațională, datorită importanței acestuia și a Declarației adoptate de către membrii participanți. Marile publicații au alocat spațiu important pentru a relata despre B9, în termeni apreciativi, notă discordantă a făcut presa din Rusia, ușor de înțeles de ce. Unele surse media au făcut chiar analize, doar că acestea s-au bazat pe o informație falsă. Digi24.ro demantelează, printr-o reacție obținută în exclusivitate de la MAE român, minciunile pe care se bazează așa numita analiză a așa numiților jurnaliști ruși. 

Jurnaliștii ruși sunt cunoscuți pentru tezele false pe care le răspândesc astfel încât să ajute Kremlinul să-și îndeplinească obiectivele propagandistice.

De cele mai multe ori, aceștia răspândesc informații tip Fake News, adică transformă o știre reală în una eronată pentru a fi în concordanță cu politicile Moscovei. 

De această dată, aceștia au creat o adevărată știre falsă, în încercarea de a crea tensiuni între București și Kiev și pentru a-l discredita pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. 

Pentru a-și susține teza falsă, propagandiștii Kremlinului au apelat chiar la un expert. Vom reda mai jos pasaje din textul publicat de așa numita presă de la Moscova. 

„Andrei Kortunov, coordonator științific al Consiliului Rus pentru Afaceri Internaționale și politolog, a declarat pentru VFocus Mail care a fost motivul pentru care Zelenski a sosit în România la summitul „Grupului celor Nouă de la București” și de ce nimeni nu l-a întâmpinat la aeroport”, scriu aceștia chiar la începutul textului publicat și preluat de o bună parte din așa numita presă rusă. 

Prima minciună a propagandiștilor ruși apare chiar în prima propoziție. Într-o reacție pentru Digi24.ro, MAE a dezmințit așa numita informație din presa rusă.

Oficialii români ne-au transmis că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat, conform protocolului, chiar pe aeroport de către un reprezentant de rang înalt al diplomației de la București. 

Pe pista unde a aterizat Zelenski a fost prezentă secretarul de stat pentru afaceri strategice, Ana Tinca. 

Important de punctat este că în momentul sosirii liderului ucrainean în România, șefa diplomației, Oana Țoiu, se afla lângă președintele Nicușor Dan la Summitul B9 organizat la Cotroceni. 

Textul așa numiților jurnaliști ruși continuă cu o serie de minciuni, prin care se încearcă crearea impresiei că între București și Kiev sunt tensiuni. 

Acestea sunt combătute, însă, de documentele oficiale semnate recent. Amintim, Zelenski a declarat că în viitorul foarte apropiat va fi semnat un acord prin care Ucraina va oferi expertiză părții române în doborârea dronelor trimise de armata lui Putin. 

Recent, Ucraina a renunțat să mai recunoastă existența așa numitei limbi moldovenești și a permis românilor din comunitățile istorice să aibă dublă cetățenie, ucraineană și română.

