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Cum își unesc forțele pompierii români și ungari pentru intervenții rapide la graniță. Plan comun de pregătire

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Intervenție pompieri si masini pompieri
Intervenție pompieri. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin
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Pompieri români şi ungari au lucrat timp de trei zile, la Oradea, la elaborarea unui plan comun de pregătire şi a unor programe de instruire pentru intervenţiile în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră, în cadrul proiectului TERES finanţat prin Programul Interreg VI-A România-Ungaria, cu termen de finalizare decembrie 2027, a informat joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bihor, relatează Agerpres.

Potrivit comunicatului de presă, la acest al treilea atelier din proiect, desfăşurat în perioada 17-19 august, au participat 23 de experţi şi membri ai echipelor de implementare din cele patru instituţii partenere din România şi Ungaria: IGSU, ISU Bihor, ISU Satu Mare şi Direcţia pentru Gestionarea Dezastrelor Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

Aceştia au analizat procedurile de intervenţie din cele două ţări şi au urmărit armonizarea modului de pregătire a echipelor care vor acţiona în comun în situaţii de urgenţă.

Un accent important a fost pus pe exerciţiile practice, simulările şi intervenţiile în situaţii în care sunt implicate persoane cu dizabilităţi. Participanţii au revizuit modulele de instruire, metodele de predare şi instrumentele de evaluare care vor sta la baza pregătirii comune.

Demersul face parte din proiectul TERES - "Răspuns rapid şi eficient în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră", care urmăreşte consolidarea capacităţii de intervenţie şi a interoperabilităţii dintre instituţiile responsabile din România şi Ungaria, inclusiv în cazul dezastrelor naturale şi al situaţiilor asociate schimbărilor climatice.

Proiectul prevede, între altele, dezvoltarea unor centre transfrontaliere de intervenţie, a unor facilităţi moderne de antrenament şi a unui cadru operaţional comun pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Partenerii proiectului sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în calitate de partener lider, ISU "Crişana" Bihor, ISU "Someş" Satu Mare şi Direcţia Judeţeană pentru Gestionarea Dezastrelor Szabolcs-Szatmar-Bereg din Ungaria.

Valoarea totală a proiectului este de 10.903.255,52 euro, din care 7.210.668,50 euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene. Proiectul are o durată de 36 de luni şi se derulează în perioada 23 decembrie 2024 - 22 decembrie 2027. 

Editor : M.C

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