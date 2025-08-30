Un grup de turiști români aflați în concediu în Grecia au rămas, joi, fără mașină, după ce autoturismul le-a fost furat chiar din curtea cazării, în timp ce dormeau. Hoții au intrat în casă, au luat cheile și actele lăsate în bucătărie, iar apoi s-au făcut nevăzuți. Turista păgubită a povestit, în exclusivitate, pentru Digi24, că a alertat autoritățile când s-a trezit și și-a dat seama ca mașina i-a dispărut.

Românca era în vacanța în stațiunea Nikiti din Grecia, joi, când s-a trezit și a văzut că mașina îi dispăruse din curtea cazării.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum două persoane intră în curte și apoi pleacă cu mașina.

Femeia a povestit pentru Digi24 că a alertat autoritățile imediat când și-a dat seama că autoturismul nu mai era în curte.

„Luni am ajuns în Nikiti, ne-am cazat, totul în regulă, cazarea, parcare cu curte interioară, însă curtea, fără poartă, ce-i drept, într-o zona foarte circulată, foarte animată. Miercuri seara la ora 2 fără 15 minute ne-am dus toți la culcare. Dimineața, la 6, când ne-am trezit, surpriză, am crezut că e o glumă, nu mai era mașina”, a povestit turista.

Când a intrat în casă, femeia a început să caute prin cameră și atunci și-a dat seama că lipseau cheile și actele mașinii.

„Când am intrat ne-am dat seama că ușa de la terasa de la bucătărie era deschisă. Noi o închisesem seara, dar ușa aceea avea un gemuleț pentru aerisire. Au intrat peste noi în timp ce dormeam. Poliția ne-a spus că o să faca tot ce se poate. Noi am sesizat că ei (n.r. hoții) au plecat direct, nici măcar nu au întrebat prin jur sau să se uite unde sunt camere de supraveghere în trafic sau ceva”, a mai precizat turista pentru Digi24.

Polițiștii fac acum cercetări pentru a găsi mașina turistei.

