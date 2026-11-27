Președintele Nicușor Dan a comentat vineri, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, decizia unora dintre cei care l-au susținut în campania electorală din 2025 de a refuza invitația la recepția de 1 Decembrie de la Palatul Cotroceni. Șeful statului a invocat solemnitatea momentului, subliniind că participarea la eveniment este o alegere personală.

Întrebat dacă știe câte dintre persoanele invitate vor participa la recepție și ce le transmite celor care au anunțat public că vor boicota evenimentul, Nicușor Dan a răspuns:

„Eu am invitat niște oameni. Cine vrea vine, cine vrea nu vine. Există o demnitate, o solemnitate a acestui moment. Nu cred că trebuie să-l trivializăm. Eu și colegii mei am considerat că niște oameni ar fi bine să fie acolo. Dacă dumnealor nu consideră, foarte bine.”

Președintele nu a precizat câte persoane au refuzat invitația sau câte și-au confirmat până acum participarea la recepția de 1 Decembrie.

Cine a refuzat invitația la recepția de la Cotroceni

În ultimele zile, mai multe persoane publice care l-au susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025 și-au exprimat pe rețelele sociale nemulțumirea față de șeful statului, unele dintre acestea publicând invitațiile primite de la Administrația Prezidențială și anunțând că nu vor participa la recepție.

Printre cei care au refuzat invitația se numără Andrei Roșu, unul dintre susținătorii lui Nicușor Dan din campania electorală din 2025, care și-a motivat decizia prin faptul că actualul președinte „nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea”.

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Și Fundația Mihai Șora a publicat un mesaj critic la adresa șefului statului, în care susține că refuzul de a participa la recepție poate reprezenta un gest de conștiință, fără a constitui o ofensă la adresa României.

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De cealaltă parte, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin-Alexandru Jucan, a criticat anunțurile publice ale celor care refuză să participe, argumentând că recepția este organizată în onoarea Marii Uniri, nu în cinstea președintelui.

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Elena Calistru, cofondatoarea organizației Funky Citizens, a intervenit, de asemenea, în dezbatere, precizând că nu a primit o invitație în acest an. Ea și-a exprimat disconfortul față de refuzurile făcute publice, subliniind importanța dialogului instituțional chiar și în situațiile în care există dezacorduri.

Calistru a admis însă că recepția de Ziua Națională poate fi un context diferit, care nu oferă neapărat cadrul potrivit pentru exprimarea unor poziții critice.

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Recepția oficială organizată cu prilejul Zilei Naționale a României este programată marți, 1 decembrie, de la ora 18:00, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni.

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Editor : M.I.