Cum pot ajunge hackerii la dispozitivele casnice sau la sistemele de supraveghere și alarmă ale locuinței (Reuters)

Hackerii care au sabotat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri franceze au exploatat conectivitatea tot mai mare a unor echipamente care, în trecut, erau în mare parte mecanice; de la frigidere şi sisteme de încălzire până la camere de supraveghere şi reţele de alarmă, o gamă tot mai largă de dispozitive poate fi acum monitorizată şi controlată de la distanţă, creând noi oportunităţi pentru infractorii cibernetici, notează marţi agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Chiar pot hackerii să îmi pătrundă în frigider?

Teoretic, da. Dacă un dispozitiv este conectat la internet - fie direct, fie printr-o aplicaţie, un serviciu cloud sau o reţea domestică - acesta poate fi, în principiu, compromis de hackeri.

În 2015, în cadrul unei conferinţe de securitate cibernetică din Las Vegas, cercetătorii au demonstrat cum un frigider „inteligent” Samsung a putut fi compromis, permiţându-le să intercepteze o parte din traficul de internet care trecea prin dispozitiv.

În multe cazuri, atacatorii sunt interesaţi însă mai degrabă de furtul de date, de perturbarea serviciilor sau de utilizarea dispozitivelor conectate ca poartă de acces către o reţea mai amplă.

Ce dispozitive casnice pot deveni ţinta hackerilor?

Cele mai frecvente ţinte sunt dispozitivele conectate la internet şi controlate de la distanţă.

Printre acestea se numără camerele de supraveghere, interfoanele video, sistemele de alarmă, încuietorile inteligente, termostatele şi sistemele de încălzire centrală. Electrocasnicele inteligente - precum frigiderele, cuptoarele şi maşinile de spălat - pot fi, de asemenea, vulnerabile dacă sunt conectate la internet. Până şi unele periuţe de dinţi sunt acum conectate la internet.

Conform datelor din industria de securitate, routerele sunt responsabile pentru mai mult de trei sferturi din totalul atacurilor asupra dispozitivelor conectate. Numărul acestor dispozitive a crescut rapid pe măsură ce producătorii au introdus conectivitatea la internet în produse care, anterior, erau exclusiv mecanice.

Ce poate face mai exact un hacker?

Odată ce a pătruns într-un dispozitiv, un hacker poate, în general, să facă unul dintre următoarele două lucruri: să colecteze informaţii sau să preia controlul asupra dispozitivului.

O cameră video poate dezvălui imagini din interiorul locuinţei, un dispozitiv dotat cu microfon poate capta sunete, iar un router compromis poate expune tot traficul de date care circulă prin reţea.

Hackerii care preiau controlul asupra unui dispozitiv îl pot porni sau opri, îi pot modifica setările sau pot bloca accesul utilizatorilor la conturile lor. Un termostat compromis ar putea afecta sistemul de încălzire, în timp ce un congelator sau un frigider compromis ar putea perturba controlul temperaturii.

În cazuri mai grave, atacatorii pot folosi dispozitive cu securitate precară pentru a obţine acces la alte sisteme din aceeaşi reţea sau pentru a fura informaţii personale asociate conturilor online.

Ar putea hackerii să preia controlul şi asupra maşinii mele sau asupra alimentării cu energie electrică ori apă?

Cercetătorii în domeniul securităţii cibernetice au demonstrat în repetate rânduri existenţa unor vulnerabilităţi la vehiculele conectate.

În 2015, cercetătorii au preluat de la distanţă controlul asupra unui Jeep aflat în mers prin intermediul sistemului său de divertisment conectat la internet, ceea ce a dus la rechemarea în service a aproximativ 1,4 milioane de vehicule şi la implementarea unor remedieri de software.

Aproape un deceniu mai târziu, cercetătorii au dezvăluit o vulnerabilitate care le permitea să localizeze, să descuie şi să pornească anumite vehicule Kia folosind doar numărul de înmatriculare. Aceştia au declarat că au raportat vulnerabilităţile către Kia - companie care le-a remediat în decurs de câteva luni - şi că nu au existat dovezi privind exploatarea acestora în atacuri reale.

Vehiculele şi aeronavele moderne sunt, de asemenea, proiectate cu sisteme complexe de siguranţă şi de rezervă.

Infrastructurile critice, precum reţelele de energie electrică şi de alimentare cu apă, dispun în general de multiple niveluri de securitate, monitorizare şi reglementare care nu se regăsesc la dispozitivele destinate consumatorilor obişnuiţi; acest lucru nu înseamnă că sunt imune la atacurile cibernetice, însă, de regulă, reprezintă ţinte mult mai dificile decât un aparat electrocasnic conectat la reţeaua Wi-Fi de acasă.

Cum îşi pot proteja oamenii dispozitivele?

Experţii în securitate cibernetică recomandă, în general, schimbarea parolelor implicite, activarea autentificării cu doi factori (acolo unde este disponibilă) şi instalarea periodică a actualizărilor software.

De asemenea, consumatorii ar trebui să elimine sau să înlocuiască dispozitivele care nu mai primesc actualizări de securitate, să menţină majoritatea dispozitivelor într-o reţea locală şi să conecteze produsele la internetul global doar atunci când există un motiv clar pentru a face acest lucru.

Cea mai simplă regulă este adesea şi cea mai eficientă: cu cât aveţi mai puţine dispozitive conectate, cu atât există mai puţine puncte de acces potenţiale pentru atacatori.

Editor : Liviu Cojan