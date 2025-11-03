Live TV

Cum pot fi depistate ofertele false de Black Friday. Sfaturile ANPC pentru cumpărături sigure

Data actualizării: Data publicării:
plase de cumpărături si black friday
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
Din articol
„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune” Folosirea garanției legale

Verificarea magazinului online, a preţului produsului, alegerea unei metode sigure de plată şi folosirea garanţiei legale sunt câteva dintre recomandările Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) pentru perioada de reduceri Black Friday.

„Black Friday, Vinerea Neagră, indiferent de denumire şi de durată, în România se desfăşoară, de câţiva ani, pe tot parcursul lunii noiembrie, în special la începutul lunii, deşi, în mod tradiţional, în Uniunea Europeană acest eveniment este derulat la sfârşitul lunii. Indiferent de pe ce site doriţi să faceţi cumpărături, mai ales că frumoasele şi aşteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor (ECC Romania) - Direcţie în cadrul ANPC - menite să vă atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online şi să transforme acest moment într-unul plin de bucurie, cu siguranţă vor fi utile", se arată într-un comunicat al ANPC, citat de Agerpres. 

Primul sfat al specialiştilor este verificarea structurii magazinului online şi a termenilor şi condiţiilor generale, care trebuie să fie accesibile consumatorului şi complete şi să conţină denumirea comerciantului care deţine site-ul sau în numele căruia acţionează, adresa poştală, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur şi condiţiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs şi rambursare).

Consumatorul trebuie să sune, ulterior, la numărul de telefon afişat pentru a verifica dacă funcţionează şi răspunde cineva şi să consulte recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alţi utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive.

„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune”

ANPC susţine că, în perioadele de reducere, trebuie afişate atât preţul redus, cât şi preţul fără reducere, iar preţul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, conform legislaţiei europene.

„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul 'alte 20 de persoane se uită la acest articol' sau 'au mai rămas doar trei articole" sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicaţii mobile, reţele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului", avertizează ANPC.

O altă modalitate prin care se încearcă influenţarea comportamentului de cumpărare al consumatorului este afişarea unei numărători inverse.

ANPC recomandă, de asemenea, alegerea unei metode sigure de plată. „Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune la internet securizată. Asiguraţi-vă că adresa site-ului este marcată cu 'https' şi simbolul lacătului închis. Nu salvaţi detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături. Setaţi o sumă maximă pentru plăţile unice, pentru cardul dvs. Evitaţi plăţile prin transfer bancar (în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată)", se mai arată în comunicat.

Folosirea garanției legale

Specialiştii consideră ca fiind importantă folosirea garanţiei legale.

„Pentru toate bunurile, la preţ întreg sau cu preţ redus şi, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum şi pentru serviciile şi conţinutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziţionate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, beneficiaţi de o garanţie legală de conformitate de minimum doi ani. Dacă produsul dvs. este defect, puteţi cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluţii nu sunt posibile, să vă ramburseze sumele plătite pentru acesta. Atunci când cumpăraţi online, aveţi la dispoziţie o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi şi a returna produsul", a avertizat ANPC.

ECC Romania face parte din Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE plus Islanda, Norvegia. Centrele oferă informaţii, consiliere şi asistenţă gratuite şi personalizate consumatorilor care au probleme cu tranzacţiile transfrontaliere efectuate într-o altă ţară din cadrul Reţelei. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
4
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
5
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Digi Sport
Milionarul român fugit din țară divorțează, după 7 ani de căsnicie. Ce avere are și unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu, despre venirea lui Bolojan în parlament: Clar, va veni. E...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel...
foc de artilerie în Ucraina
Analiză ISW: armata lui Putin și-a schimbat prioritățile pe frontul...
Ultimele știri
Povestea conflictului dintre Frații Micula, vizați de procurori, și statul român. Ani de zile de procese internaționale
În ce condiții vor Sorin Grindeanu și PSD reducerea numărului de parlamentari la 300
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă s-a vorbit în coaliție despre înlocuirea lui Bolojan: „Nu o să se încurce nimeni într-un nume”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanar cauta oferta de black friday
Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață”
Black Friday 2025. Foto Getty Images
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Ce sfaturi dau Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și DNSC
sobolan
VIDEO Un șobolan a fost filmat în timp ce se plimbă printre pâini, în vitrina unei brutării din București. Măsurile luate de ANPC
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
nbanda anpc oprire activitate
ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici, iar șapte din zece au fost amendați. Cele mai frecvente nereguli găsite
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, noi declarații despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt un om foarte echilibrat!” Cum...
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de Top 10 WTA și-a făcut cont pe o aplicație de dating și a spus ce tip de bărbat caută...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Ce obligații ai dacă închiriezi un apartament prin Airbnb. Ce verifică ANAF în 2026
Digi FM
Mereu îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
De la imperiu la izolare. Cu barbă albă și hainele din închisoare, Diddy apare în primele poze de când e în...
Film Now
Ce a răspuns Keanu Reeves când a fost întrebat dacă își urmărește propriile filme. Actorul și-a uimit fanii...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariu între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Casa la care au visat. Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea...
Digi World
ADN prelevat dintr-o groapă comună dezvăluie agenţii patogeni care au decimat armata lui Napoleon
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
De ce Richard Gere și Alejandra Silva s-au întors în SUA, după un an petrecut în Spania. Actorul a rupt...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”