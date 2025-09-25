O platformă online propune rușilor interesați de obținerea cetățeniei române servicii care le garantează un buletin și un pașaport românesc, totul „începând doar de la două mii de euro”.

Așa își promovează serviciile o organizație care promite celor care vor să-și cumpere cetățenia română că va întreprinde toate demersurile necesare pentru ca rușii să ajungă în posesia mult doritului document care le permite șederea și deplasarea liberă pe teritoriul Uniunii Europene și nu doar.

De altfel, chiar pe pagina principală, aceștia amintesc doritorilor câte avantaje pot obține cu ajutorul cetățeniei române: „Deținătorii pașaportului românesc au la dispoziție o mulțime de noi oportunități — libera circulație în țările din întreaga lume, perspective de dezvoltare a carierei, achiziționarea de bunuri imobiliare, utilizarea de produse bancare avantajoase. Mai jos puteți afla mai multe detalii despre aceste avantaje.”

Printre altele, aceștia vorbesc și despre posibilitatea ca „dumneavoastră și copiii dumneavoastră veți putea beneficia de o educație de calitate în cele mai bune universități europene” sau că „Uniunea Europeană asigură locuitorilor un nivel ridicat de garanții sociale, precum și posibilitatea de a beneficia de asistență medicală calificată.”

Rușii din spatele afacerii mai punctează un element important: „Unul dintre avantajele importante ale pașaportului românesc este dreptul de a păstra cetățenia țării de origine, ceea ce reprezintă un factor decisiv pentru majoritatea solicitanților. Această opțiune este reglementată de legislația română.”

Factorul decisiv este dat de faptul că cei care devin posesori al unui act de identitate românesc nu vor fi obligați să renunțe la cetățenia lor (n. red. cetățenia rusă), lucru practic imposibil de făcut în actualele circumstanțe fără repercusiuni grave pentru solicitant sau membrii familiei sale.

„Astfel, pe când vă aflați în țara natală, sunteți cetățean legal al acesteia, iar după ce treceți granița europeană, respectați normele legislației UE, ca deținător al unui pașaport românesc”, țin aceștia să explice.

Cum funcționează schema

Administratorii din spatele platformei punctează în mai multe rânduri că procesul este sută la sută legal și nu există consecințe juridice.

După ce conving potențialii cumpărători de cetățenie că totul este legal, aceștia explică și modul în care practic oricine poate ajunge în posesia unei cărți de identitate emisă de către România.

Serviciul este adresat exclusiv cetățenilor din spațiul ex-sovietic. Administratorii au pus mai multe numere la dispoziție destinate persoanelor din Federația Rusa, Kazahstan sau Ucraina.

„Având în vedere faptul că după cel de-al Doilea Război Mondial mulți români au fost strămutați pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice, nu este atât de dificil să găsești rude directe de origine română. Dacă nu știți nimic despre strămoșii dvs. sau nu sunteți sigur de originea dvs. română, vom studia arhivele familiei dvs., vom găsi dovezi ale apartenenței dvs. la poporul român și veți obține pașaportul de cetățean român în mod legal.”

„Strămoșul român”

Printre actele cerute de către oamenii din spatele afacerii sunt și certificatele de naștere și cel de căsătorie a bunicilor.

În cazul în care solicitantul nu deține un astfel de certificat, organizatorii invită doritorul de cetățenie să nu dispere pentru că au și o soluție: „În cazul în care nu dețineți niciun certificat, vom solicita documentele pierdute, oferindu-vă o confirmare legală a legăturii de rudenie cu strămoșul român.”

Prin urmare, „strămoșul român” poate fi „găsit” extrem de ușor, chiar dacă în arborele genealogic nu există urmă de sânge românesc.

Pasul următor este la fel de abitir descris de către vânzătorii de pașapoarte: „Împreună cu dovada apartenenței dvs. la poporul român, va fi necesar să întocmiți și să autentificați notarial o declarație adresată autorităților competente, să obțineți certificate de cazier judiciar din România și din țara de origine.

După depunerea documentelor, experții în migrație ai ******* vă vor ajuta să vă pregătiți pentru jurământ și să învățați limba română la un nivel suficient pentru a comunica cu reprezentantul Ministerului.”

Pachetul de servicii oferit de către administratorii platformei cu pricina este complet și se încheie cu punerea la dispoziție a materialelor necesare pentru învățarea limbii române.

„Pentru confortul dumneavoastră maxim, vă oferim posibilitatea unică de a începe să învățați limba română chiar acum, acasă. Special pentru dumneavoastră, am pregătit o serie de lecții video de limba română, elaborate de profesori experimentați.”

Ulterior, persoanele din spatele afacerii descriu în detaliu procesul de obținere a documentelor. Aceștia detaliază procesul de la obținerea certificatului de cetățean, la depunerea actelor pentru obținerea buletinului și a pașaportului, totul în conformitate cu legislația în vigoare, asigură aceștia.

Ce spune legea

Legislația din România privind cetățenia are un articol care permite „redobândirea cetățeniei”. Este punctul din lege care permite celor care au strămoși care au locuit pe teritoriul României Mari să redobândească cetățenia română.

„Art.11, introdus în Legea 21/1991 prin OUG nr.43/2003, reglementeaza în mod expres redobândirea cetateniei române de catre persoanele care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost retrasa fara voia lor, dispozitii care se aplica si descendentilor acestora pâna la gradul III (stranepoti de fiu/fiica)” se arată în legea 21/1991

Controverse

Un pas extrem de important în procesul de obținerea a unui buletin românesc este o adresă care să fie indicată pe acesta. Pentru această situație, intermediarii apelează la tertipuri prin care să facă rost de o adresă, fie ea și fictivă, pe care să o indice pe noul act de identitate.

În acest context, amintim că autoritățile române au destructurat o rețea care oferea reședințe fictive la începutul lunii iulie a acestui an.

Procurorii comunicau atunci că „activităţile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se desfăşoară cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi fals informatic de către funcţionari publici de pe raza judeţului Botoşani, precum şi cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals.

Ancheta vizează destructurarea unei reţele care, prin intermediul unor funcţionari publici dintr-un serviciu de evidenţa populaţiei şi o primărie, a obţinut documente de identitate româneşti neconforme cu realitatea pentru persoane născute în Federaţia Rusă, Ucraina si Republica Moldova.

„Datele nereale se referă la domiciliul persoanei, care este fictiv, deoarece beneficiarul nu a locuit niciodată la adresa respectivă, dar şi la alte atribute de identificare a persoanei, respectiv nume, prenume, data naşterii, locul naşterii, totul cu scopul obţinerii de către beneficiar a unui act de identitate care face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei în România”, precizează Parchetul ICCJ.

„În mod concret, beneficiarii au obţinut cărţi de identitate pe baza unor certificate care atestau dobândirea cetăţeniei române şi care anterior au fost falsificate, cu stabilirea domiciliului la imobile aparţinând unor cetăţeni români care nu erau titularii spaţiului respectiv si chiar fară acordul lor, prin întocmirea în fals a declaraţiilor de luare în spaţiu şi implicit fără prezenţa lor în faţa funcţionarului de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor”, explică Parchetul.

Nota redacției: Am ales să nu facem o trimitere directă către platforma care oferă astfel de servicii pentru a nu încuraja fenomenul.

Editor : A.R.