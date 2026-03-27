Știrile despre război, colaps economic și suferință în masă apar cu atâta rapidate, încât aproape că nu ne mai șochează. Toate au deveni un zgomot de fond pe care am învățat să-l ignorăm. Omenirea pare că a atins un punct îngrijorător, în care nu mai întreabă „cum s-a putut ajunge aici?”, ci doar dă din umeri și trece mai departe. Pablo Zapata este reprezentantul UNHCR în România și discută cu jurnalista Digi24 Cristina Cileacu despre ce facem cu umanitatea în vremuri precum cele pe care le trăim.

Cristina Cileacu: Pablo Zapata, reprezentantul UNHCR în România, bine aţi revenit la Pașaport Diplomatic.

Pablo Zapata: Vă mulțumesc foarte mult că m-ați reprimit în program.

Fondurile umanitare scad drastic

Cristina Cileacu: Domnule Zapata, este o situație în prezent, pentru că am văzut Statele Unite retragându-se din multe organisme la nivel internațional, iar UNHCR este unul dintre acestea, deci majoritatea fondurilor acestei organizații nu mai sunt. Cum va supraviețui această organizație, pentru că este și un semn politic, nu este doar o chestiune de buget?

Pablo Zapata: Aș spune este că sunt două elemente diferite. Una este situația financiară, dar Statele Unite rămân membre ale Comitetului Executiv al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Ca atare, Națiunile Unite continuă să joace un rol important în ceea ce privește politica, în ceea ce privește consilierea Înaltului Comisar. Asta nu s-a schimbat. Da, situația finanțării s-a schimbat. Aș spune că nu numai Statele Unite, în acest moment mulți dintre donatorii noștri, din cauza altor angajamente, angajamente financiare, inclusiv cheltuieli crescute în apărare, au decis că fondurile umanitare să scadă în bugetul lor. Acest lucru afectează, desigur, UNHCR, dar și alte organizații, așa cum am văzut aici în România, prin implementarea planului de răspuns pentru refugiați în 2025, unde am primit colectiv pentru 42 de organizații alături de care colaborăm sub coordonarea UNHCR, 31% din ceea ce am cerut. Deci impactul este semnificativ. În același timp, sperăm ca principalele noastre țări donatoare să reconsidere unele dintre aceste decizii, deoarece aceste decizii au un impact direct asupra vieții persoanelor care sunt forțate să-și părăsească țările, așa cum vedem în cazul României, în principal cu Ucraina, care este supusă atacurilor extrem de grele asupra infrastructurii civile și energetice, dar și a altor locuri din lume.

Crizele multiple pun presiune pe sistem

Cristina Cileacu: După cum ați spus, acum sunt patru ani de când rușii și-au început războiul în Ucraina. Suntem deja în anul numărul cinci al acestui război, pacea nu pare să apară. Situația este rea și se înrăutățește. În afară de Ucraina, care necesită multă atenție și, de asemenea, o mare parte din fondurile pentru supraviețuire, sunt și alte situații de criză în lume. Cum reușiţi să echilibraţi toate acestea, pentru că lucrurile devin mai rele și banii, mai puțini?

Pablo Zapata: Cred că suntem într-o stare în care încercăm să prioritizăm cu adevărat, până la un punct în care nu credeam că ar fi fost necesar să acordăm prioritate. dar numărăm cu adevărat. Întotdeauna am numărat fiecare bănuț pentru că am luat foarte în serios responsabilitatea față de țările și cetățenii care își plătesc impozitele, care apoi devin contribuții pentru noi. Dar acum este într-adevăr o chestiune de prioritizare a acelor situații în care intervenția noastră și sprijinul nostru pentru persoanele strămutate pot face diferența între viață și moarte. Și, după cum spuneți, crizele nu sunt mai puţine în lume în acest moment, prin urmare, este un efort colectiv în cadrul UNHCR să eficientizeze procesele interne în chestiuni administrative, în chestiuni financiare și în resurse umane. Trecem într-adevăr printr-o accelerare a unui proces care începuse deja acum doi ani, pentru a economisi cât mai mulți bani pentru livrarea directă. Și nu numai în ceea ce privește asistența umanitară, ci și în cazul UNHCR avem și mandatul nostru principal, care este protecția refugiaților. Așa că lucrăm cu statele și membrii Națiunilor Unite pentru protejarea refugiaților, în acordarea protecției internaționale, pentru a oferi conținut acestei protecții și apoi lucrăm cu ei pentru găsirea de soluții pentru situația refugiaților. Și acest aspect, noul nostru Înalt Comisar a pus mult accent pe acesta în ceea ce privește depunerea, cu adevărat, a unui efort suplimentar, reducerea dependenței de asistența prelungită a refugiaților care sunt deja mulți ani în exil, lucrând cu aceștia și cu statele care îi găzduiesc pentru a-i include socio-economic în societățile unde ajung.

50% din refugiații din România lucrează

Cristina Cileacu: Și cum se întâmplă asta, de exemplu, cu refugiații aici în România, în principal din Ucraina?

Pablo Zapata: Vedem câteva semne pozitive. În același timp, vedem câteva semne care sunt îngrijorătoare. Și această preocupare este legată, revenind la întrebarea dvs. inițială cu privire la problema finanțării, finanțării globale; semnele speranței, vedem un număr mai mare de refugiați care lucrează în fiecare an și, prin urmare, mai puțin dependenți de alte modalități de asistență, care în acest moment sunt foarte puține, pe partea umanitară sunt foarte puține, iar pe partea guvernamentală sunt practic prestații sociale ca orice altă persoană care are și ea reședința în România. Vedem că relația dintre comunitatea gazdă și refugiați, în ochii refugiaților, rămâne în continuare bună. Deci două treimi dintre ei spun că relațiile sunt bune sau foarte bune, o treime dintre ei spun că sunt neutre și doar un număr foarte mic, patru procente spun că este rău. În același timp, asta are un alt aspect, care este că procentele de anul trecut au fost mai mari pentru bine și foarte bine, iar anul acesta am văzut un fel de mișcare de la evaluarea bună, foarte bună la cea neutră. Și un număr de refugiați, în total 27%, au raportat acest lucru la un moment dat în an, facem acest sondaj o dată pe an, cel puțin o dată, suferă un fel de situație incomodă. Majoritatea cazurilor sunt agresivitate verbală. Oricum, refugiații...

Cristina Cileacu: Nu sunt un semn bun.

Pablo Zapata: Nu este un semn bun și încă credem că ne aflăm într-un moment în care putem arunca o lumină asupra faptelor, nu asupra teoriilor sălbatice și a teoriilor conspirației, ci asupra faptelor de la refugiații care sunt aici. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple, câteva cifre. Dimensiunea medie a familiei refugiaților ucraineni din România este de 2,7 persoane. Peste jumătate dintre ei declară, în sondajul nostru că lucrează, 51%. Ei declară că se simt în siguranță. 48% dintre copiii de vârstă școlară frecventează, nu sunt doar înscriși, ci frecventează școlile românești, un procent foarte mare frecventează și cursuri la distanță, în sistemul ucrainean. În același timp, vedem că pierderea sau lipsa programelor specializate are impact asupra refugiaților. Este o cifră care ne îngrijorează în mod deosebit și ne preocupă, care este un indice al unui număr de variabile care măsoară privarea socială și economică. Deci, practic, atunci când familiile nu au suficient pentru a ajunge până la sfârșitul lunii cu decență și în privința a ceea ce au nevoie, cel puțin, 34% din gospodăriile refugiațiilor ucraineni raportează că sunt în această situație. Acum, dacă vedem indicele național, acesta este un indice la nivelul UE, din păcate, de asemenea, 17% din gospodăriile românești se află în aceeași situație, deci de două ori mai mult, pentru o medie la nivelul UE de 6,4%. Deci, sunt domenii în care trebuie să mergem mai departe, dar, în același timp, rolul nostru în... rolul nostru de la început a fost nu duplicarea, ci completarea răspunsului național, care a derulat o serie de programe și sprijin care au fost fundamentale pentru refugiați. Domeniile în care ne-am unit eforturile, permiteți-mi să vă dau un exemplu, prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor și violența bazată pe gen, sănătatea mintală și sprijinul psihosocial, asistență juridică specializată, medierea la nivel redus cu administrațiile locale pentru a avea acces la beneficiile și drepturile pe care directiva privind protecția temporară le oferă refugiaților. Toate acestea prăbușesc. Deci vedem că lacunele pe care le-am acoperit, nu mai suntem capabili să facem asta la nivelul de care au nevoie refugiații și la care ne-am propus.

Zgomotul online distorsionează realitatea

Cristina Cileacu: Folosiți cuvântul neutru atunci când vine vorba de oameni care își împărtășesc opiniile față de refugiați. Cum să înțelegem acest cuvânt pentru că nu este în regulă să avem o opinie neutră.

Pablo Zapata: În acest caz, refugiații spun asta despre relația cu comunitatea gazdă. Și aceasta este o preocupare. Deci, de exemplu, același sondaj din anul 2024 ne-a oferit doar 21% dintre refugiați care califică relația ca fiind neutră. Aceasta a crescut la 34%. Aceasta este o creștere destul de mare într-un an. Deci, aceste semnele ne fac să credem asta.

Cristina Cileacu: Este un semn că nu se mai simt bineveniți sau cum să citim acest semn?

Pablo Zapata: Cred că este mult zgomot în social media și asta este...

Cristina Cileacu: Împotriva refugiaţilor.

Pablo Zapata: Da, și asta nu este întotdeauna susținut de fapte, de fapt, în multe circumstanțe, nu este deloc faptic. Și generează un pic de zgomot în baza căruia apar apoi reacții publice, în termeni de agresiune verbală pe stradă sau într-o piață, etc. Acest lucru nu este corect. O altă cifră interesantă, 18,5% dintre refugiații din Ucraina din România s-au declarat rezidenți permanenți în teritoriile ocupate temporar. Deci acești oameni nu au literalmente unde să se întoarcă.

Suferința riscă să se normalizeze

Cristina Cileacu: Întreaga situație din lume cu mai puțini bani, cu politicienii concentrați mai mult pe probleme de tranzacții decât pe probleme umanitare, cu faptul că toată lumea are o viață mai grea decât înainte. Ne transformă această situație pe toți, ne face să privim crizele umanitare ca și cum ar fi ceva normal și nu ne pasă? Este un risc în acest caz?

Pablo Zapata:Aș crede că este într-adevăr un risc, normalizarea suferinței. Atunci când încetezi să fii sensibil la ea...

Cristina Cileacu: Când nu mai ești om.

Pablo Zapata: Când oprești sentimentul natural de rebeliune împotriva a ceva nedrept, care nu ar trebui să se întâmple. Am văzut asta, de exemplu, în România foarte clar în primele luni chiar și în primul an al răspunsului la refugiați, când oamenii au decis să iasă din case și să contribuie activ, pentru că au văzut situația vecinilor lor. Ca în orice situație cu refugiați, atunci viața se întâmplă într-un fel și problemele care sunt încă relevante încetează să mai fie atât de urgente într-un fel. Dacă vedem acest lucru la nivel global, nu am dori să vedem normalizarea suferinței din cauza războiului, din cauza persecuției și din cauza conflictelor prelungite. Din păcate, noi, precum și alții din comunitatea umanitară trebuie să ne ocupăm de asta, din nou, cu mai puține resurse, cu aceeași hotărâre sau chiar mai mult dacă este posibil. Dar aceste procese actuale au însemnat că am pierdut și la nivelul tuturor organizațiilor noastre în privința angajaților, colegi cu o experiență de implicare extrem de ridicată. Așadar, pierdem și o parte din cunoștințele noastre, pierdem o parte din punctele forte prin asta, și încercăm să contracarăm efectele dublând angajamentul nostru și așa cum spuneam înainte, și în procesele noastre etc. Dar acesta este un moment complicat să lucrezi pentru a-i ajuta pe ceilalți.

ONU își păstrează rolul cheie

Cristina Cileacu: Avem exemplul Fâșiei Gaza, iar recent a fost în Statele Unite, reuniunea Consiliului Păcii, o organizație creată de Donald Trump, condusă de Donald Trump, care obține, adună bani pentru Gaza, așa cum se spune. Cum va lucra un tip de organizație ca acesta cu o organizație care are experiență, așa cum ați menționat, precum UNHCR?

Pablo Zapata: Cred că aş apela la consideraţiile făcute de Secretarul General al Naţiunilor Unite. Consiliul de Securitate rămâne un forum în care problemele de pace și securitate sunt discutate în primul rând și avem încredere că activitatea Națiunilor Unite va putea continua și sunt semne pozitive în acest sens. În același timp, cred că suntem cu toții în întregul sistem, întrucât suntem în UNHCR, analizăm procesele, analizăm eficiența și analizăm acea valoare adăugată. Și cred că Națiunile Unite au încă o valoare adăugată destul de semnificativă în lume, ca organizație care adună cu adevărat toată lumea în jurul mesei și este capabilă să propună soluții, cred că pe partea umanitară, am parcurs un drum lung în ceea ce privește nu duplicarea, ci a acțiunii cu adevărat în spatele acelorași planuri și cu aceleași obiective, raportând în consecință și răspunzând pentru acele fonduri. Așa aș vrea să văd că se continuă.

Politicile de azil devin mai dure

Cristina Cileacu: Dacă ne uităm la statele care au semnat Convenția privind refugiații din 1951, vedem acum că părăsesc cumva această convenție prin schimbarea legislației interne. Și asta înseamnă că refugiații sunt trimiși înapoi în țările originale sau organizațiile care îi aduc în anumite state sunt pedepsite. Putem numi acest lucru ilegal?

Pablo Zapata: Cred că este o mare îngrijorare în multe societăți cu privire la sosirea refugiaților și sosirea migranților economici. Și sunt noi moduri în care încercăm cu toții să privim fenomenul. Din partea noastră, invitația noastră către statele membre sau un stat parte la Convenția din 1951 este, haideți să păstrăm convenția. Nu sunt discuții cu adevărat serioase sau reînnoite despre schimbarea dispozițiilor Convenției. Să vedem în acel cadru, pe care ni l-am creat cu toții pentru a oferi protecție și pentru a căuta soluții, să vedem unde putem fi mai eficienți și ce se poate face. În cazul Europei, ne uităm, adică asistăm la începutul punerii în aplicare a pactului european privind migrația și azilul, România face parte din proces, fiecare membru al Uniunii Europene face parte din acest proces. Există câteva elemente pe care le analizăm mai îndeaproape, cum ar fi procedurile de frontieră care sunt îmbunătățite și identificarea persoanelor vulnerabile față de persoanele nevulnerabile. Cred că este o chestiune foarte delicată și vedem la omologii români un interes egal pentru a respecta toate prevederile, astfel încât acest lucru să meargă bine. În același timp, da, vedem unele eforturi pentru a analiza alte posibilități care sunt netradiționale. În cadrul UNHCR, am analizat acest lucru și am sfătuit statele cu privire la aspectele unde considerăm că nu ar trebui să afecteze dreptul internațional. Și am avut dialoguri foarte sincere, schimburi foarte sincere și suntem dispuși să continuăm să sfătuim din rolul pe care ni l-au acordat aceleași state pentru a le sfătui. Deci este un pic ciudat, suntem fideli cu ceea ce așteaptă de la noi și uneori ceea ce auzim de la consilieri, ne place mai mult, ne place mai puțin și apoi cu toții încercăm să găsim o modalitate în care să respectăm legalitatea, desigur.

Sectorul umanitar se reorganizează

Cristina Cileacu: Și când această situație cu finanțarea la nivel mondial este o problemă reală, având atât de multe organizații alături de UNHCR care lucrează cu aceste cazuri umanitare și cu refugiați, cum lucrați acum împreună? Este o competiție pentru a obține fonduri sau încă lucrați împreună ca organizații care trebuie să îi ajute pe alții?

Pablo Zapata: Lucrăm împreună. Deci, în situații de urgență acută, facem apeluri comune pentru finanțare. Apoi, bineînțeles, donatorii pot decide, ascultă, punem mai mult pe acest domeniu, punem mai puțin pe asta, asta face parte din propriile alegeri. Chiar și într-o situație ca în România, la patru ani de la invazia la scară largă, continuăm să lucrăm împreună. Deci, în 2025, am fost 42 de organizații care lucrau în cadrul aceluiași plan și cu aceleași structuri de coordonare. Anul acesta suntem cu unul în plus, 43. Deci, chiar și atunci când unii dintre parteneri nu au primit finanțare anul trecut, așa, de exemplu, șase organizații nici măcar nu au putut începe programele lor pentru refugiați, dar au decis să rămână în acest cadru de coordonare, deoarece văd că chiar și în domenii mai puțin tangibile, cum ar fi promovarea comună, cum ar fi discuțiile cu autoritățile despre incluziunea socio-economică și altele, este o valoare în a fi sub aceeași umbrelă. Am lucrat în situații în care nevoile, cum ar fi atunci când am lucrat în Siria, în Damasc, a fost absolut fundamental să operăm în condițiile în care a avut de-a face cu credibilitatea, dar și a avut de-a face cu completarea și nu cu concurența, pentru că ați folosit această expresie. Cred că am învățat, în sectorul umanitar, și am avut acum un proces numit resetarea umanitară la care coordonatorul umanitar al Națiunilor Unite a chemat toate organizațiile noastre să participe la analiza sinergiilor și eficienței.

Solidaritatea europeană susține România

Cristina Cileacu: Când vine vorba de România, să încheiem conversația noastră în aceeași notă, este încă această problemă cu banii pentru refugiați spuneați despre social media, se pretinde că banii sunt folosiți prea mult pentru refugiați și oamenii din România nu au suficient pentru propria lor viață. Cum să răspundem în continuare, pentru că patru ani mai târziu, problema este aceeași.

Pablo Zapata: Cred că am văzut o serie de schimburi cu privire la contribuția României la efortul refugiaților. Mă refer doar la eforturile refugiaților și nu la alte părți ale implicării în sprijinirea Ucrainei și a ucrainenilor. În același timp, am văzut și o solidaritate enormă din partea Uniunii Europene. Înțelegerea noastră este că a fost foarte puternică și a rambursat o parte semnificativă a fondurilor care au fost utilizate din cadrul bugetului de stat. În plus, avem ceea ce noi, umanitarii, am adus la masă și am făcut o consultare recentă cu cei care lucrează în cadrul Planului de răspuns pentru refugiați, avem cifrele, dar am contactat și alții, cum ar fi Mișcarea Semiluna Roșie, pentru a încerca împreună să vedem cât de mult am contribuit în ultimii patru ani. Iar rezultatul este destul de interesant din punct de vedere umanitar avem cam 1,5 miliarde de lei aduși în țară, într-un fel, în susținerea, umplerea acelor lacune pe care le spuneam, deci, din nou, nu prin înlocuirea sau duplicarea a ceea ce au făcut structurile de stat și structurile guvernamentale, ci adăugând propria noastră expertiză și contribuție.

Cristina Cileacu: Pablo Zapata, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Pablo Zapata: Mulțumesc foarte mult.