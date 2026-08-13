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Video Cum s-a văzut eclipsa de soare din România. Fizician: „Un pic atipică”

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soare eclipsa romania
Foto: Captură video Digi24
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Eclipsa de soare s-a văzut parțial și din România. Însă doar în vestul țării, în apropierea apusului. Iată cum au trăit românii fenomenul astronomic.

În Timiș, sute de oameni s-au adunat pe un deal, ca să vadă cât mai bine evenimentul astronomic.

- Văd un soare care este un pic mușcat, ca și un mar. Foarte tare, mi-am făcut o mie de poze.
- O zi de neuitat. Suntem emoționați și foarte bucuroși.

„Am văzut o eclipsă de soare parțială, dar un pic atipică, pentru că a avut loc cu puțin timp înainte de apus. Cam 20% în total va acoperi, pentru că România, în cazul ăsta, partea de vest e chiar la limita penumbrei”, a spus Florin Secoșan, fizician.

Și în Arad, sute de oameni au urcat la cetatea Șiriei, ca să vadă eclipsa cât mai bine.

- Am văzut soarele și luna cum l-a acoperit.
- A fost superb, se merită, sincer. A meritat efortul.
- Cu siguranță, e o amintire foarte specială.
- Deosebit, și mai ales ca avem și ochelarii de la eclipsa din 1999.
- În mod special am venit pentru eclipsa de soare, mi s-a părut foarte interesant.

Oricât de simplu ar părea să privim acest fenomen spectaculos cu ochiul liber, specialiștii ne recomandă să purtăm elementele de protecție, ca să ne putem bucura de următorul eveniment astronomic, care va fi în România vizibil pe 2 august 2027, spune Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Cerul va oferi în timpul nopții un nou spectacol: Perseidele, sau ploaia de stele, fenomen care își atinge în aceste zile perioada de maximă activitate.

Editor : L.C.

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