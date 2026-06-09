Cum se manifestă o criză de hipoglicemie și cât de periculoasă poate deveni. Medic: „Pacientul poate pierde orice fel de reflex”

În contextul în care un şofer aflat în criză diabetică a provocat un accident grav la Constanţa, un medic a explicat pentru News.ro, că există posibilitatea ca la unii dintre pacienţii cu diabet zaharat să apară scăderea glicemiei, fiind vorba despre pacienţii aflaţi în tratament cu insulină sau antidiabetice orale. Hipoglicemia poate afecta reflexele şi concentrarea pacienţilor, inclusiv când conduc.

„Există posibilitatea la unii pacienţi care sunt cu diagnostic de diabet zaharat să apară o scădere a glicemiei, sub 70, adică să apară o hipoglicemie, a declarat Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

Categoriile de pacienţi la care poate să apară acest lucru sunt acei pacienţi care sunt în tratament cu insulină sau sunt în tratament cu unele antidiabetice orale care pot conduce la apariţia hipoglicemiei.

Este important să reţinem faptul că hipoglicemia poate afecta reflexele, concentrarea şi capacitatea de reacţie în trafic a pacientului, motiv pentru care pacienţii trataţi cu insulină sau alte medicamente, alte antidiabetice orale cu risc de glicemie trebuie evaluaţi şi educaţi corespunzător”, a declarat medicul.

Citește și

Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța



„În acest sens, pentru pacient şi pentru medicul diabetolog care are în grijă pacienţi diabetici care conduc a fost elaborat recent un ghid de către Societatea Română de Nutriţie, Diabet şi Boli Metabolice, un ghid pentru eliberarea avizului diabetologic pentru permisul de conducere.

Recomandările din cadrul acestui ghid sunt reprezentate de verificarea glicemiei înainte de condus şi evitarea urcării la volan dacă glicemia este sub 90, până la corectarea acesteia. Corectarea acesteia înseamnă administrarea de soluţie glucozată, adică apă cu zahăr, şi administrarea de carbohidraţi cu absorbţie lentă, precum pâine integrală, orez sălbatic, paste integrale, de exemplu”, a precizat specialistul.

„Dacă valoarea glicemiei este între 70 şi 90 mg/dl, este bine să consumi o gustare care conţine carbohidraţi (de exemplu 15-20 g de glucide din: tablete de dextroză; zahăr -3-4 linguriţe/ 3-4 plicuri; suc sau băutură răcoritoare îndulcită cu zahăr (150-200ml), bomboane (nu de ciocolată) sau jeleuri care conţin zahăr, fruct, un biscuit sau o felie de pâine, pentru a preveni scăderea prea mare a glicemiei. Verifică glicemia la 15 minute după gustare, pentru a te asigura că valoarea este > 90 mg/dl”, se arată în acest ghid.

„O criză de hipoglicemie poate să fie o criză severă, cu o glicemie de 20, când pacientul poate să fie în comă. Pierde efectiv orice fel de reflex”, atrage atenţia medicul.

Este nevoie de mai multă conştientizare legată de aceste situaţii care pot apărea în viaţa pacienţilor cu diabet zaharat. Oamenii trebuie să ştie cum se manifestă aceste crize, pentru a nu le confunda cu un consum de droguri sau alcool, de exemplu, sau cu alte situaţii.

„Probabil eforturile noastre ca specialişti trebuie să fie intensificate tocmai în ideea de a încerca să evităm stigmatizarea persoanelor cu diabet, pe de o parte, şi pe de altă parte pentru a încerca să accelerăm procesul de cunoaştere şi, de ce nu, şi de acceptare a bolii. Da, e nevoie de un efort suplimentar de a ne educa pacienţii şi de a ne educa pe noi ca societate”, a declarat Andra Balcangiu-Stroescu, medic specialist diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.

Editor : Sebastian Eduard