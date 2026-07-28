Constructorii Secțiunii 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii Sibiu–Pitești au început lansarea tablierului metalic al viaductului Valea Pleșei, construit la o înălțime de aproximativ 50 de metri. Structura cântărește aproape 4.000 de tone și este realizată din oțel Corten, un material care nu necesită vopsire și presupune costuri mai reduse de întreținere.

Operațiunea este realizată de asocierea de constructori turci Mapa–Cengiz, cu ajutorul unor sisteme de cricuri hidraulice și de ghidaj, care permit împingerea controlată și poziționarea cu precizie a componentelor metalice între pilonii viaductului.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a precizat că această metodă de construcție este folosită în special în zonele în care macaralele de mare tonaj nu pot interveni, din cauza înălțimii structurii și a reliefului dificil.

Tablierul viaductului Valea Pleșei este realizat din oțel Corten, un material rezistent la coroziune, care formează în timp un strat protector și nu trebuie vopsit. Potrivit șefului CNAIR, această soluție va simplifica lucrările de întreținere pe termen lung.

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Peste 600 de muncitori, mobilizați pe șantier

Pe șantierul Secțiunii 2 sunt mobilizați 627 de muncitori și 156 de utilaje. Activitatea se desfășoară simultan în mai multe puncte, cu prioritate la tuneluri, poduri și viaducte.

Tronsonul Boița–Cornetu are o lungime de 31,33 kilometri și este considerat cea mai dificilă secțiune a autostrăzii, din cauza reliefului montan.

Pe traseu trebuie construite șapte tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ cinci kilometri, 24 de poduri și 24 de viaducte. Lungimea cumulată a podurilor și viaductelor va ajunge la aproximativ 11 kilometri.

Cristian Pistol a atras însă atenția că, în lipsa Acordului de Mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pentru întreaga secțiune, antreprenorii pot executa în prezent numai aproximativ 45% dintre lucrările prevăzute în contract.

Contract de peste 4,2 miliarde de lei

Valoarea contractului pentru proiectarea și construirea Secțiunii 2 Boița–Cornetu este de 4,25 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Autostrada Sibiu–Pitești va fi primul drum de mare viteză din România care va traversa Munții Carpați.

La finalizare, aceasta va asigura o legătură rutieră directă între Muntenia și Transilvania și va completa coridorul european de transport care traversează România de la vest la est.

Editor : M.C