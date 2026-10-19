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Video Cum și-a pregătit atacul elevul care a înjunghiat o profesoară la Bistrița. El anunțase planul pe rețelele sociale

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copil care a injunghiat o profesoara intr-o scoala din bistrita
Foto: Captură video Digi24
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Atacul de la Bistrița ar fi fost pregătit timp de opt luni, potrivit mesajelor publicate de adolescent pe rețelele sociale. Tânărul a postat în repetate rânduri imagini și mesaje în care dădea de înțeles că va comite un atac. Cu doar câteva minute înainte de incident, acesta a publicat mai multe fotografii și postări despre planul său.

Adolescentul le-a transmis prietenilor săi de pe internet că a pregătit atacul timp de opt luni și le-a spus că se vor întâlni în „Valhalla”. Termenul nordic desemnează locul în care ajung soldații căzuți în luptă.

În același timp, băiatul a postat o fotografie făcută în baia școlii, prin care lăsa să se înțeleagă că totul este în regulă. Imediat după aceea, a publicat încă o imagine, realizată în aceeași baie a școlii, în timp ce colegii săi erau la ore.

În această a doua fotografie se poate vedea echipamentul pe care îl avea adolescentul: o cagulă, o cască tactică și briceagul pe care urma să îl folosească în atac.

Un alt detaliu important este mesajul scris pe cască. Din fotografie se poate distinge doar cuvântul „animal”, în timp ce celelalte cuvinte sunt imposibil de înțeles.

Adolescentul a publicat și o altă postare, în care apare un text în limba engleză. În mesaj, acesta spune că nimeni nu știe cât de periculos este și că urmează să comită un atac.

O altă postare, care va fi analizată în zilele următoare, conține o captură de ecran dintr-un joc video. Înainte de atac, băiatul a publicat imaginea în care se lăuda cu numărul victimelor pe care le făcuse în timp ce se juca.

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Editor : C.S.

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