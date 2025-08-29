Live TV

Exclusiv Cum sunt selectați muncitorii străini aduși în România: „Muncim din greu să câștigăm niște bani. Nu suntem invadatori"

Foto: Profimedia

Shekhar Chandra Shrestha, coordonator național pentru integrare și management pentru aproximativ 1000 de angajați non-UE din România, a spus la Digi24 că până acum nu au mai fost cazuri de muncitori străini care să fie atacați doar pentru că nu s-a născut în România. El spune că, până acum, țara noastră era considerată cea mai sigură pentru muncitorii străini.

Shrestha este surprins de acest incident. El spune că acești oameni care au venit la noi în țară să muncească și nu a înțeles de unde vine eticheta de invadator pe care i-a pus-o tânărul care l-a lovit pe livratorul bengalez.

„Cred că România este cea mai sigură țară pe care o avem pentru lucrătorii străini. Dar dacă acest tip de situație se întâmplă frecvent, atunci nu ne vom simți în siguranță. Dacă ieșim afară, ne facem treaba, dacă suntem atacați brusc pe stradă, în centrul comercial, oriunde, nu vom fi în siguranță”, a spus el.

Shrestha spune că muncitorii extracomunitari care vin în România sunt oameni simpli, din familii cu venituri mici, care vin la noi în țară ca să câștige bani, să aibă ce să trimită acasă.

„Obiectivul nostru principal este să venim aici, să muncim din greu și să câștigăm niște bani. Nu avem nicio altă intenție, nu suntem invadatori. Ne concentrăm pur și simplu să venim la muncă, să mergem la muncă, să câștigăm niște bani și să trimitem la familiile noastre. Noi, ca mucitori imigranți, nu avem un motiv ascuns”, a subliniat Shrestha.

Este o situație asemănătoare cu cea a românilor care au plecat la muncă în străinătate, în ultimii 35 de ani, pentru a asigura o viață mai bună pentru familiile lor.

Melania Pop, manageng partener la o agenție de recrutare de forță de muncă din Asia, a explicat la Digi24 cum sunt aduși în țară muncitorii din țări non-UE.

„Astăzi, în România, vorbim de peste 140.000 de lucrători din afara uniunii, iar numărul lor crește constant. Primim lunar cereri de aproximativ 1.000 de angajați în industrii diferite - producție, HoReCa, curierat. Până în momentul de față nu avem niciun fel de situații nefericite, de instigare sau de probleme religioase, neadaptare culturală. Tocmai pentru că ei sunt aleși, sunt recrutați foarte atent.

Mergem în țările asemănătoare României, îi alegem în funcție de calificări, în funcție de educație, ne asigurăm că ei se adaptează, ne asigurăm că ei nu sunt discriminați sau că nu au parte de un tratament incorect de la angajatori și în același timp lucrează în echipe mixte, cu angajați români. Avem exemple de angajați care lucrează la casele de marcat, iau comenzi, lucrează ca vânzători. Acolo unde ei pot lucra în engleză, stau într-o română mai slabă. Nu am avut până acum vreo problemă în comunitățile de imigranți”, a spus ea.

„Ei, în momentul în care vin în România, au aceleași drepturi și beneficii ca și cetățenii români, nu este vreo protecție specială, nu a fost cazul până acum de așa ceva. Nu avem nicio situație anterioară ca cineva să menționeze că s-a simțit amenințat, că nu se simte în siguranță în România. Din contră, România este o țară primitoare. Noi suntem un popor latin, îi susținem pe acești oameni, îi ajutăm să se integreze. Nu cred că este cazul de vreo protecție suplimentară”, a subliniat ea.
„Înainte de sosirea în România, ei au parte de inducție, moment în care le sunt prezentate toate drepturile, obligațiile, legea pe care România o are și pe care ei trebuie să o respecte. Și, în același timp, da, fiind popoare pașnice, fiind oameni care nu sunt obișnuiți, nu sunt crescuți în spiritul acesta de agresivitate. Noi îi încurajăm să meargă pe calea legală, dacă sunt agresați sau nu li se respectă drepturile sau dacă pur și simplu compania la care ei ajung nu-și îndeplinește promisiunile”, a mai spus Pop.

Shrestha spune că ar fi reacționat la fel, cerând ajutorul poliției, dacă ar fi fost în locul livratorului lovit pe stradă.

„Nu l-a confruntat pe agresor. A evitat conflictul și a dezescaladat situația, întrebându-l: de ce mă lovești? A încercat să ceară ajutor. Exact asta aș face și eu și le cerem tuturor celor care vin aici să facă la fel. Este cea mai bună modalitate de a ne proteja și de a nu-i da agresorului combustibil pentru a-și amplifica ura”, a spus el.

