Cum trăiesc iarna oamenii blocați în satele uitate de lume ale României: „Așa a fost dintotdeauna. Noi suntem departe de civilizație"

Fie că este o iarnă grea sau una cu temperaturi peste cele obișnuite, mii de români, locuitorii satelor și cătunelor de munte, în general bătrâni, trăiesc anotimpul în izolare. Accesul către oraș este dificil, magazinele sunt departe sau nu există, iar oamenii trăiesc din proviziile adunate peste an în caz de urgență. Nici ambulanța, nici pompierii nu ar putea ajunge la timp.

Pe ulițele din Schitu de Sus, județul Mehedinți, este liniște. Rar dacă mai trece vreo mașină, deszăpezirea se face greoi și asta pentru că drumurile nu sunt asfaltate. Dacă au nevoie să meargă la oraș, bătrânii parcurg întreaga distanță până la șoseaua principală, pe jos.

Sunt peste 20 de kilometri până în cel mai apropiat oraș, un drum care iarna poate fi imposibil de făcut. Bătrânii au nevoie de ajutor ca să ajungă la medic.

Îmtrebată în cât timp ajunge la strada principală, o femeie din sat spune: „O oră... acum, că-mi vine copilul și mă așteaptă mai încoace. O salvare n-ajunge (acolo în sat), pentru Dumnezeu!”. 

Pentru cei în vârstă, iarna înseamnă un risc. În plus, drumurile acoperite de zăpadă și gheață pot întârzia intervențiile de urgență, iar izolarea este dificilă.

Se poate ajunge cu mașina până în prima intersecție a statului Schitu de Sus. Aici, oamenii lasă autoturismele parcate și își continuă traseul către gospodării, pe jos. Strada este acoperită de un strat gros de gheață, iar ei riscă să rămână blocați.

Asta e situația, nu se poate mai mult de atât, spune o femeie. 

Oamenii se încălzesc cu lemne strânse din timp. În sat nu sunt magazine, așa că trebuie să aibă provizii pentru orice.

Cei mai mulți sunt bătrâni aici. Se aprovizionează de toamna, așa a fost dintotdeauna. Noi suntem departe de civilizație, afirmă și un bărbat.

Făină, drojdie, tot ce trebuie. Dacă te prinde aici nu viscol, nu ieși trei zile din casă, mai declară și un alt bărbat.

Viața merge însă mai departe, iar bătrânii satelor de munte sunt nevoiți să se descurce cum pot de la o zi la alta, indiferent de anotimp.

