Cum trebuie păstrate și preparate alimentele în perioadele caniculare - recomandările Autorității pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor recomandă populației să acorde atenție modului în care păstrează sau prepară alimentele în perioadele caniculare sau cu temperaturi ridicate. De asemenea, ANSVSA recomandă oamenilor și să acorde atenție locurilor de unde sunt cumpărate alimentele.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, produsele alimentare trebuie cumpărate numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar. Nu trebuie achiziţionate produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile - carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate, relatează Agerpres.

Consumatorii trebuie să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece, să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării şi să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă.

Aceştia sunt sfătuiţi să nu cumpere produse care poartă indicaţiile „păstraţi la frigider”, „păstraţi la rece” sau „păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare. Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală trebuie să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0 - +4 grade C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18 grade C.

Alimentele care urmează a fi depozitate în frigider trebuie ambalate separat iar cele gătite trebuie păstrate în recipiente acoperite. Produsele care au fost decongelate nu trebuie recongelate. Fructele şi legumele trebuie spălate bine înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

„Inspectorii din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene vor verifica în special următoarele: expunerea la vânzare a produselor alimentare şi în special a produselor de origine animală care trebuie să se realizeze în locuri sau spaţii care asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;

condiţiile de manipulare, depozitare şi transport al produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată şi carne preparată, produse din carne,peşte, ouă, lapte şi produse din lapte);

condiţiile de recepţionare, manipulare, depozitare şi procesare a produselor de origine animală în unităţi care se adresează categoriilor vulnerabile ale populaţiei (spitale, grădiniţe, creşe, cămine de bătrâni, centre sociale de plasament) şi care se adresează unui număr mare de consumatori (cantine, restaurante, catering, tabere pentru copii);

depozitarea ambalajelor destinate produselor alimentare şi în special a recipientelor în care se livrează/serveşte mâncarea gătită către consumatorii finali;

eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din unităţile din sectorul alimentar şi în special din unităţile de alimentaţie publică;

asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul producţiei, depozitării, transportului şi expunerii la comercializare;

măsurile privind reţinerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;

interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care "nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar”, se precizează în comunicatul ANSVSA.

Serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au obligaţia monitorizării permanente a tuturor cazurilor şi situaţiilor în care există riscul apariţiei sau au fost declanşate focare de toxiinfecţii alimentare sau intoxicaţii datorate consumului de alimente.

