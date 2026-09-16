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Cum va arăta centrul Bucureștiului după modelul Madrid: planul lui Ciprian Ciucu pentru un oraș european în 10 ani

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Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că este nevoie de 10 ani pentru ca Bucureştiul să devină un oraş „cu adevărat european, cu care să ne mândrim”, dar promite că acest lucru se va face. „Vreau să regenerez centrul, să fie mai accesibil pentru pietoni şi cu mai multe zone verzi. Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris. Vor fi 10 ani grei, dar va merita”, a declarat edilul la un eveniment organizat, miercuri, de Camera de Comerţ Româno-Olandeză.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a prezentat, miercuri, oamenilor de afaceri olandezi viziunea sa pentru Bucureşti, apreciind că este nevoie de 10 ani ca să devină „un oraş cu adevărat european, cu care să ne mândrim”.

„Marea transformare a Bucureştiului! E nevoie de 10 ani să devină un oraş cu adevărat european, cu care să ne mândrim. Şi o vom face! E promisiunea primarului Ciprian Ciucu”, afirmă reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Edilul Capitalei a explicat că intenţionează să regenereze centrul, să-l facă mai accesibil pentru pietoni şi cu multe spaţii verzi.

„Vreau să regenerez centrul, să fie mai accesibil pentru pietoni şi cu mai multe zone verzi. Vreau să îl regenerez pe modelul Madrid, nu sper chiar la Paris. Vor fi 10 ani grei, dar va merita”, a declarat edilul la evenimentul organizat de Camera de Comerţ Româno-Olandeză.

Ciucu a afirmat că vor fi regenerate malurile Dâmboviţei, zona Magheru şi zona Palatului Regal, unde sunt multe muzee, teatre şi restaurante, iar potenţialul turistic este mare.

„Pe Magheru, care acum e poluat şi zgomotos, văd piaţete verzi, zona unde se poate sta, lua masa. Organizăm concursuri de soluţii, dar durează 6-8 luni”, a completat primarul general.

În privinţa maşinilor din zona centrală, Ciucu a spus că soluţia „civilizată” este realizarea parcărilor subterane, în condiţiile în care la ora actuală centrul oraşului este „un depozit de maşini, zgomotos şi poluat”.

„Nu va mai fi aşa. Problema maşinilor e una mare în Bucureşti. Poţi parca oriunde, fără consecinţe, e poluare mare, cei mai afectaţi sunt copiii, oraşul arată cum arată, nu îl poţi vedea de maşini. Nu vor mai fi atât de multe zone de parcat în centru. Sigur, maşinile vor trece, pot staţiona, taxiuri, maşini de aprovizionare, dar nu mai pot parca. Credem că dacă se fac parcări în subteran în centru vor fi mai multe maşini, dar nu e adevărat, doar le vom muta dedesubt. Am găsit studii pentru 5 locaţii, le voi prioritiza”, a explicat edilul.

Potrivit edilului, pistele de biciclete „sunt şi ele o prioritate”.

„Vom continua să creăm piste unice şi, cel mai important, le vom conecta între ele, pentru ca traseul să fie unul continuu. Sunt primarul care a făcut cei mai mulţi kilometri de piste de biciclete. Tot ce am construit în Sectorul 6 are piste. Problema e de conexiuni. Iar de acum, tot ce vom construi va avea piste, am cerut asta şi primarilor de sector. E pe agenda mea”, a mai spus primarul general al Capitalei.

Editor : Sebastian Eduard

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