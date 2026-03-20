Cum va fi cheltuit bugetul MApN în 2026. Explicațiile ministrului Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, transmite că bugetul MApN pentru 2026 este de 49,426 miliarde lei, în creştere cu 19% faţă de alocarea primită anul trecut. Din această sumă, care reprezintă 2,45% din PIB, aproximativ 18,8 miliarde de lei (38%) merg către înzestrare, a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

„Bugetul României pentru 2026 este, în acelaşi timp, un buget de corecţie şi un buget de responsabilitate. Corectăm decizii greşite din trecut, dar fără să pierdem nicio clipă din vedere contextul complicat în care trăim, inclusiv la nivel internaţional", precizează Miruţă.

„Cei 18,8 miliarde de lei pentru înzestrare vizează achiziţionarea de echipamente moderne şi „capabilităţi reale", adaugă ministrul.

De asemenea, bugetul asigură: continuarea programelor majore de modernizare; investiţii în infrastructura militară strategică; pregătire militară pentru până la 3.000 de tineri voluntari; participarea militarilor români la misiuni externe; „respectarea angajamentelor" faţă de NATO şi UE.

„Am reuşit, în urma negocierilor din Coaliţie, să asigurăm fonduri pentru prima etapă a programului pentru soldaţi gradaţi voluntari - aproximativ 3.000 de tineri care vor avea şansa unei pregătiri militare de bază şi, poate, a unei cariere în Armată. Tineri care vor descoperi un sens nou în viaţă. România are nevoie de oameni pregătiţi. Dar, mai ales, are nevoie de oameni care aleg să fie pregătiţi", subliniază Miruţă.

Potrivit acestuia, fiecare leu trebuie cheltuit în mod corect, transparent şi eficient. Un buget responsabil pentru apărare „nu este un lux", ci o „garanţie" pentru siguranţa României, afirmă vicepremierul.

„Armata Română a demonstrat că are mecanismele necesare pentru a-şi păstra integritatea - nu tolerează corupţia, iar acolo unde există greşeli, ele sunt sancţionate. Securitatea nu este un concept abstract. Este despre liniştea fiecăruia dintre noi şi despre încrederea că, indiferent cât de complicată e lumea din jur, România este pregătită", evidenţiază Miruţă.

