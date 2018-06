Cum va fi primită Simona Halep la Constanța. Autorități: „Deocamdată nu facem nimic”

Autoritățile din Constanța nu au, deocamdată, în plan organizarea unui eveniment pentru primirea acasă a Simonei Halep. Sportiva este din Constanța și va petrece aici câteva zile, alături de familie și prieteni.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Simona Halep este cetățean de onoare al Municipiului Constanța încă din 2014, iar în 2018 a devenit și cetățean de onoare al județului. În ciuda performanței obținute la nivel mondia, autoritățile constănțene nu plănuiesc să o primească pe sportivă așa cum s-ar cuveni.

„Deocamdată nu facem nimic pentru primirea Simonei Halep. Eu acum sunt la Bucureşti, dar am discutat cu colegii mei, cu primarul Decebal Făgădău, şi am înţeles că nu va veni la Constanţa pentru că pleacă în concediu. Primarul a vorbit cu familia Halep. Sigur că altfel am fi organizat ceva, dar nu ca la Bucureşti, nu... Deci deocamdată nu facem nimic, dar sigur vom face când Simona va veni acasă. În fond, este cetăţean de onoare al Constanţei“, a declarat Marius Ţuţuianu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, potrivit Adevărul.