Cum va fi vremea în București în acest weekend prelungit. Noi avertizări meteorologice

Municipiul Bucureşti se va afla, vineri, sub atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valorice termice maxime urmând să ajungă chiar şi la 36 de grade Celsius, în cursul zilei de vineri, conform prognozei de specialitate, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, vineri, de la prânz până la ora 21:00, în Capitală, vremea va fi caniculară, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 35 - 36 de grade.

Totodată, sâmbătă, între orele 12:00 - 21:00, vremea va fi călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului ce se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

ANM precizează că în intervalul 16 august, ora 12 - 16 august, ora 21, municipiul Bucureşti nu se va afla sub incidenţa unei atenţionări sau avertizări meteorologice.

Meteorologii precizează că, sâmbătă, 16 august, valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării.

Duminică, 17 august, în București vremea va fi asemănătoare celei de sâmbătă cu temperaturi maxime de 34-35 de grade.

