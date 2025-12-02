Live TV

Cum va fi vremea în luna decembrie, inclusiv de Crăciun. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Crăciun
Foto: Profimedia
Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025 Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025 Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Vremea va fi mai caldă decât de obicei, pentru această perioadă, arată estimările meteorologilor pentru perioada 1 decembrie-29 decembrie, iar posibilitatea de precipitații este redusă.

Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de sudvest a țării, iar în rest va fi deficitar, mai ales în vest și nord-vest.

Săptămâna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară la nivelul întregii țări.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

