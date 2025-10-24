Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

În următoarele patru săptămâni vremea se va răci, însă în general la munte valorile termice vor fi peste cele normale. În prima parte a intervalului regimul pluviometric va fi ușor excedentar, apoi va redeveni normal. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni ( 27 octombrie - 24 noiembrie) sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

