RO Wallet, portofelul digital de identitate al românilor, va fi disponibil publicului larg începând cu 14 ianuarie 2027, însă, într-o primă etapă, va conține exclusiv datele din cartea de identitate. Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a declarat, în direct la Digi24, că aplicația ar putea integra până la sfârșitul anului viitor permisul de conducere, asigurările auto, dar și un sistem de plăți, care va funcționa prin intermediul băncilor. Ministrul a explicat cum se vor putea înregistra românii în aplicație și cum vor fi protejate datele personale ale acestora.

Versiunea beta a aplicației RO Wallet va fi lansată pe 22 decembrie 2026 și va fi disponibilă unui grup restrâns de utilizatori. Lansarea oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, urmând ca, în februarie, aplicația să primească funcționalități suplimentare.

Potrivit ministrului Digitalizării, principalul obiectiv al proiectului este simplificarea interacțiunii cetățenilor cu instituțiile statului, inclusiv în situațiile în care aceștia trebuie să prezinte documente oficiale.

„Ar trebui să ne ușureze viața foarte mult. (...) Vă dau un exemplu, posibilitatea de a arăta permisul, lucru care, în general, se întâmplă poate în momente ușor tensionate. Nu mai trebuie să cauți după permis, prin portofel. Unde-i portofelul? E în rucsac, rucsacul e în portbagaj. Ai telefonul pe care îl avem tot timpul la îndemână. Pornești o aplicație, pentru că, în esență, din perspectiva cetățeanului, putem spune despre RO Wallet că este o aplicație”, a explicat Bogdan Dumitru.

Ministrul a subliniat că numărul serviciilor disponibile va crește treptat, pe parcursul anului 2027.

Ce documente vor fi disponibile la lansare și ce funcții ar putea fi adăugate în 2027

Întrebat ce funcționalități va avea aplicația la momentul lansării și ce servicii suplimentare vor putea accesa românii peste un an, ministrul Digitalizării a precizat că, inițial, portofelul digital va conține doar informațiile din cartea de identitate.

„În decembrie va fi lansată pentru un grup mic de utilizatori, pentru publicul larg va fi lansată la începutul lunii ianuarie, pe 14, și va conține strict datele din cartea de identitate, după care o să extindem cu permisul și cu alte servicii. Nu am o listă, dar sper și mi-aș dori ca până la sfârșitul anului, adică la sfârșitul lui 2027, cel puțin partea de permis, de asigurări, eventual partea de plăți să fie active în portofel”, a declarat Bogdan Dumitru.

Ministrul a explicat că ritmul în care vor fi introduse noile servicii va depinde mai mult de colaborarea cu instituțiile statului și cu alți parteneri.

„Nu va mai fi neapărat o problemă tehnică, pentru că partea tehnică există, funcționează, dar cât de repede putem aduce parteneri, pentru că vă puteți uita la acest RO Wallet ca la un ecosistem pe care o să îl populăm cu diverse funcționalități.”

Prioritatea acordată fiecărui serviciu va fi stabilită inclusiv în funcție de nevoile cetățenilor.

„Acum va exista, evident, și o prioritizare, în funcție de ce o să își dorească cetățenii, cât de active or să fie entitățile care vor să contribuie. Și, evident, mărturisesc că și de abilitatea mea, a echipei, de a convinge anumite structuri ale statului să contribuie”, a adăugat ministrul.

Cum se vor înregistra românii în RO Wallet. Ce trebuie să facă cei care au buletine vechi

„În sensul unei înregistrări facile, adică având o carte de identitate nouă, cineva poate să își pună aplicația și să se înregistreze, înroleze singur, folosind cartea de identitate. Dacă avem buletinul vechi, cum mărturisesc că îl am și eu și trebuie să îl schimb, se poate merge la un ghișeu pentru înrolare”, a explicat Bogdan Dumitru.

Utilizatorii nu vor putea însă introduce orice document în portofelul digital. Informațiile disponibile în aplicație vor trebui să fie validate de instituțiile emitente.

„Nu o să putem să ne punem tot ce ne dorim. Informațiile pe care le punem acolo trebuie, într-un fel sau altul, validate.”

„Documentele acolo sunt semnate electronic. Adică, dacă există acolo, există o validare din partea instituției care a emis documentul respectiv”, a precizat ministrul.

RO Wallet va avea propriul sistem de plăți. Primele tranzacții au fost deja testate

Una dintre funcționalitățile pe care autoritățile intenționează să le introducă în portofelul digital este posibilitatea efectuării de plăți. Bogdan Dumitru a dezvăluit că băncile se vor putea integra în platformă și că au fost deja efectuate teste în acest sens.

„Băncile se vor putea integra în acest serviciu, dar putem spune că (RO Wallet, n.r.) va avea propriul sistem de plăți, care se va face prin bănci, evident”, a declarat ministrul.

„Dar voiam să menționez că unul dintre primele teste făcute acum câteva luni a fost chiar implementarea unui sistem de plăți și efectuarea unor plăți.”

Ministrul nu a indicat însă o dată exactă de la care această funcționalitate ar putea deveni disponibilă publicului larg.

Românii vor putea dovedi că au peste 18 ani fără să dezvăluie alte date personale

O altă caracteristică a portofelului digital va fi posibilitatea de a prezenta selectiv informațiile personale, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să dezvăluie toate datele înscrise în documentele lor de identitate.

De exemplu, atunci când unei persoane i se solicită să demonstreze că este majoră, aceasta va putea furniza strict confirmarea faptului că a împlinit vârsta de 18 ani.

„Dacă cineva e interesat dacă eu am peste 18 ani, pot să arăt strict informația respectivă. Iar genul ăsta de informație poate să fie folosită o singură dată, sunt unități distincte de fiecare dată când o folosești. Deci, cu alte cuvinte, nu poți să faci o trasabilitate între ele. Adică, din perspectiva securității, lucrurile sunt robuste”, a explicat ministrul.

Bogdan Dumitru a precizat că protejarea datelor personale și limitarea informațiilor divulgate sunt principii care stau la baza dezvoltării portofelelor digitale la nivel european.

„Partea de criptare și partea de a ascunde datele, adică a nu divulga mai mult decât e necesar, e tratată foarte serios în RO Wallet, de fapt, nu numai în RO Wallet, ci în toate portofelele europene, pentru că platforma este comună.”

Portofelul digital va putea fi utilizat și în afara României, în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

„Adică putem să folosim portofelul în afara țării, pentru a prezenta aceste date.”

În opinia ministrului, principalul beneficiu pentru cetățeni va fi simplificarea procedurilor care presupun prezentarea unor documente sau informații personale.

„Ce se poate înțelege de aici? Este o economie de timp și, dacă vreți, de stres.”

Cum vor fi protejate datele românilor în portofelul digital

Întrebat despre securitatea aplicației și riscul unor atacuri cibernetice, ministrul Digitalizării a declarat că RO Wallet utilizează mecanisme moderne de criptare și că platforma va fi supusă unui proces de validare și unor teste de securitate.

„Evident, este o aplicație și ea va fi supusă de-a lungul timpului încercărilor. Dar aici contează foarte mult viteza de reacție, capacitatea cu care aplicația va fi actualizată și așa mai departe. Intrăm într-un ciclu modern de dezvoltare software.”

Bogdan Dumitru a vorbit și despre rolul inteligenței artificiale în identificarea vulnerabilităților informatice, dar și în dezvoltarea mecanismelor de apărare împotriva atacurilor cibernetice.

„Lucrurile sunt mult mai robuste astăzi sau, cu certitudine, sunt mult mai rapide, dar, pe de altă parte, și numărul de încercări, ca să nu spun numărul de atacuri, a crescut, dar există încă un echilibru, adică acea unealtă de care vorbim toți, AI-ul, poate fi folosit și pentru a găsi, spre exemplu, vulnerabilități într-o aplicație, dar și pentru a te proteja într-un mod proactiv, dar și reactiv.”

„E un proiect transversal și ăsta este un lucru, aș spune, absolut fantastic, pentru că sunt implicate mai multe entități ale statului care colaborează și lucrurile merg bine.”

Ce se va întâmpla cu Ghișeul.ro și celelalte aplicații ale statului

Dezvoltarea RO Wallet face parte dintr-un obiectiv mai amplu al Ministerului Digitalizării, care vizează conectarea platformelor informatice ale statului și facilitarea schimbului de informații între acestea.

Bogdan Dumitru a explicat că o parte dintre serviciile digitale existente ar putea fi integrate în portofelul digital, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să utilizeze numeroase aplicații pentru a interacționa cu instituțiile publice.

„Acum oferim o multitudine de aplicații și asta mă duce la celălalt, poate, mare obiectiv al meu în acest mandat: legarea acestor insule, acestor aplicații, interoperabilitatea între aplicații. Dacă ele or să aibă logică sau sens să se regăsească în RO Wallet, cel mai probabil că se vor regăsi.”

Ministrul nu exclude însă ca anumite servicii să rămână disponibile separat, inclusiv pe platforma Ghișeul.ro, în special cele care presupun proceduri mai complexe.

„Încercam să mă gândesc acum dacă or să fie servicii care vor trebui să rămână în Ghișeul.ro și probabil că sunt, dar nu vă pot spune acum, sau în alte aplicații, cele care poate necesită o interacțiune mai elaborată, care nu e pretabilă pentru un dispozitiv mobil.”

RO Wallet este dezvoltat în cadrul proiectului european privind identitatea digitală. Aplicația va fi gratuită, utilizarea sa va fi opțională, iar introducerea portofelului digital nu va presupune eliminarea documentelor fizice.

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Editor : Ș.A.